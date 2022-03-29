Bakan Çavuşoğlu, DATÜB yetkililerini ağırldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ve DATÜB yönetimini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ve DATÜB yönetimini ağırladık. Tahliyeler başta olmak üzere Ukrayna'daki Ahıskalı kardeşlerimizin meselelerini ele aldık. Ahıska Türkleri'nin haklı davalarının her zaman takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika