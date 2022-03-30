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Bakan Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Politika, Haberler

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