Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme gerçekleştirdi.
- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
PRAG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Çekya'nın yaklaşan AB Dönem Başkanlığı, yaklaşan NATO zirvesi ve güncel meseleler ele alındı.
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