Bakan Çavuşoğlu: 'Bu yaraları elbette birlikte saracağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremlerin bıraktığı yaralarının sarılacağını söyleyerek "Sonuçta bu yaraları elbette birlikte saracağız. Türkiye'nin imkanları ile dost ve kardeşlerimizin destekleri, uluslararası toplumun destekleriyle bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ve Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie ile Bakanlık'ta bulunan Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Uluslararası toplumdan oldukça özverili bir destek aldıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, depremin izlerini birlikte sileceklerini söyledi.

"16 Lübnanlı vatandaşımız vefat etti"

Yaşanan deprem felaketi sonrasında bazı Lübnanlı vatandaşların da hayatını kaybettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla 16 Lübnanlı vatandaşımız vefat etti. Bunun için baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Lübnan 5 arama kurtarma ve sağlık ekibi yolladı. Toplam 120 kişilik bir ekip gönderdiler. İlk ekip depremden 19 saat sonra yani bir gün geçmeden geldi. Geçtiğimiz yıl Lübnan'da ortak bir arama kurtarma eğitimi düzenlemiştik. Bu eğitime katılan 10 kardeşimiz gönüllü olarak bu ekiplerin içerisinde yer aldılar. Yine bu ekip Kahramanmaraş'ta 3 tane vatandaşımız kurtardılar. Gerçekten bu dayanışma ve destek için tüm Lübnan halkına ve kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye yurtdışından gelen çadır sayısı 93 bin 637'ye çıktı

Depremin ilk günlerinden itibaren bir taraftan tüm kurumlarıyla sahada olduklarını diğer taraftan da uluslararası yardımlarda koordinasyonu sağladıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce de söyledim 102 ülkeden yardım teklifi geldi. Bu nedenle uluslararası toplama bir kere daha teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ayni yardımlar ve yapmamız gereken özel yardımlar vardı. Barınma ve sağlık hizmetlerinin aksamaması gerekiyor. Diğer acil ihtiyaçlar konusunda dışarıdan gelen yardımların koordinasyonu da önem arz ediyordu. Dün 90 bin civarında çadırın ülkemize geldiğini söylemiştik. Bunun bir kısmı ülkeler ve uluslararası örgütler tarafından gönderilen çadırlar bir kısmı da AFAD tarafından satın alınan çadırlar. Bu sayı bugün 93 bin 637'ye çıktı. Konteynerle ilgili çalışmalarımızda devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yaraları elbette birlikte saracağız"

Depremin bıraktığı yaraların birlikte sarılacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Depremden sonra karşılanması gereken ihtiyaçlar da var. Özellikle şehirlerimizin yeniden inşasını sürekli Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde vurguluyor. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Bey ve arkadaşları da yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Özellikle uluslararası toplumdan da şu anlamda destek görüyoruz; Birleşmiş Milletler acil çağrı mekanizmasını devreye soktu. 3 ay içinde acil ihtiyaçların karşılanması için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu. Dün itibarıyla başta BM olmak üzere farklı ülkelerden buraya katkı sağlayanları görüyoruz. Kurumlarımız ile bu BM'den gelecek katkının nerelere harcanabileceği konusunda çalışıyoruz. AB, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye destek vermek için uluslararası bir konferans düzenliyor. Kendileri dün bilgi verdiler. Bu gelecek destek nerelere harcanacak tüm kurumlarımız bunun için koordinasyon içerisinde çalışıyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Sonuçta bu yaraları elbette birlikte saracağız. Türkiye'nin imkanları ile uluslararası toplumun ve dost, kardeş ülkelerin destekleri ile bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

"Lübnan'ın 19 kat daha büyük bir alanında bu deprem meydana geldi"

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Biz birçok insanın hayatını kaybettiği deprem haberini alınca çok büyük üzüntü duyduk. Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Lübnan hükümeti ve halkı adına bir kez daha buradan taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Lübnan Cumhuriyeti, sınırlı imanlarına rağmen; ancak kardeşlik bağlarımız sınırsızdır, kardeş Türkiye'ye bu zor günlerinde yardımcı olduk. Biliyoruz ki zor günlerimizde Türkiye yanımızdaydı. Yıkılan yerlerin, illerin tekrar inşasını temenni ediyoruz. Lübnan'ın 19 kat daha büyük bir alanında bu deprem meydana geldi" ifadelerine yer verdi.

"Patlama olunca Türkiye bize yardıma koştu"

Lübnan devleti ve halkı adına başsağlığı dileyen Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Beyrut Limanı'nda bir patlama oldu, aynı hafta içinde Türkiye bize koştu. Türk yetkililer bütün Türk limanlarının Lübnan'a açık olduğunu ilan ettiler. Türkiye korona virüs döneminde bize yardımlarda bulundu. Şimdi zamanı geldi. Biz de üzüntülüyüz; ancak biz de Türkiye'nin ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran deprem nedeniyle biz de yardıma koşuyoruz. 5 önemli sefer yapıldı. Kurtarma ekipleri gönderdik. Türkiye hükümeti yapıları yeniden ne hızlı şekilde gerçekleştirecektir" diye konuştu. - ANKARA