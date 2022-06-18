Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü

SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bir araya geldi. İkilinin, anlaşmaların imza törenine katılması ve ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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