Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya 15-19 Haziran 2022 tarihlerinde resmi ziyaretlerde bulunacaktır. Ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Bosna-Hersek olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması ön görülmektedir. Sayın Bakanımız, anılan ülkelerdeki mevkidaşları, devlet/hükumet başkanları ve meclis başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecektir. Sayın Bakanımız ayrıca, 16 Haziran 2022 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu'na iştirak edecek, anılan forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapacaktır. Sayın Bakanımız, forum marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.