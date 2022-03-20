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Bakan Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Mart tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20- 21 Mart tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-21 Mart tarihlerinde Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'yi ziyaret edeceği ve 16. BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitap edeceği kaydedildi. Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında BAE'li mevkidaşıyla da görüşerek, ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mart, Politika, Haberler

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