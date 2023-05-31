Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Al Nahyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti. Çavuşoğlu ve Al Nahyan, görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.