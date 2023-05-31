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Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Al Nahyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti. Çavuşoğlu ve Al Nahyan, görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Al Nahyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

Çavuşoğlu ve Al Nahyan, görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Politika

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Politika Haberler

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