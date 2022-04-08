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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Politika, Haberler

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