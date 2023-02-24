Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü Politika Haberleri DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinin hazırlıkları ele alınmıştır" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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