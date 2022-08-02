Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere 3 Ağustos'ta Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'i ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri üçlü toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülüyor. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Punom Pen Kamboçya Türkiye Politika Haberler

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