Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü
AA - Mustafa Deveci - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Baerbock'un NATO'nun genişlemesi ile Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
AA / Mustafa Deveci - Politika