Bakan Çavuşoğlu: 'AGİT, üye ülkeler arasında doğal afetlerde iş birliğinin geliştirilmesi için bir platform olabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AGİT, kapsamlı güvenlik anlayışını temel alıyor. AGİT üye ülkeler arasında doğal afetlerde iş birliğinin geliştirilmesi için bir platform olabilir, bu anlamda da AGİT'in reform edilmesinde fayda var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "13 Şubat'ta yas günü ilan ettiler, acımıza ortak oldular. 190 kişilik arama kurtarma ekipleri canla başla çalıştılar, 2 vatandaşımızı sağ olarak enkazdan kurtardılar. AGİT Daimi Konseyinde ülkemizdeki depremler özel bir gündem maddesinde ele alındı. Toplantıda AGİT ye ülkeleri ve sayın genel sekreteri taziyelerini ilettiler ve destek beyan ettiler. AGİT, kapsamlı güvenlik anlayışını temel alıyor. AGİT üye ülkeler arasında doğal afetlerde iş birliğinin geliştirilmesi için bir platform olabilir, bu anlamda da AGİT'in reform edilmesinde fayda var. Bunu sadece Türkiye'deki deprem için söylemiyorum, bundan sonra bu anlamda atılacak adımlara Türkiye olarak da katkı sağlayabiliriz. Kuzey Makedonya'nın AGİT dönem başkanlığı için belirlediği tema, 'Her şey insanlarla ilgili'. Bu aslında ülkemizin girişimci ve insani dış politikası ile de örtüşüyor. AGİT gündemindeki konuları da ele aldı, Ukrayna'daki savaşı da değerlendirdik. AGİT'in özel bir gözlem misyonu vardı Ukrayna'da. Bu misyonun başında iki Türk diplomat vardı. AGİT'in karşı karşıya kaldığı bazı meseleleri de değerlendirdik, reformu konusunda değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Bu dönemin insanlığın test edildiği dönemler olduğunu söyleyen Bujar Osmani, "Bunlar bize birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Birlikteliğin dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülkeler arası bağlar kriz dönemlerinde en güçlü seviyeye gelir. Hep birlikte sorumluluğumuz bu bölgeye yardımda bulunmak, bu trajediden etkilenenlere destek olmaya devam etmek. Bu vesileyle bütün AGİT üye devletlerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ise, "Bu felaketin ortaya çıkardığı tablo gerçekten insanın kanını donduran bir tablo. Bu gerçekten benim için çok önemli. Verebileceğimiz her türlü desteği vermemiz ve bu anlamda AGİT adına da bütün katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. AGİT'in baş ekibi bu misyonun başkanı olarak görevlendirildi. Acil tıbbi destek çalışmalarına kendisi de başkanlık ediyor. Bu anlamda ulusal ve uluslararası yapılan yardımların boyutunu görmek son derece etkileyici. Kadınların da bu anlamda acil ihtiyaçları olduğunu ifade ettik görüşmemizde. Kadınlarla ilgili olarak AGİT'in deneyimleri var. Kadın örgütleriyle de gerektiğinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA