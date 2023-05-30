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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede stratejik mekanizma toplantısı, savunma sanayii iş birliği, Türkevi saldırısı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bakan Blinken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen stratejik mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken İsveç Politika Haberler

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