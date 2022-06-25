Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alınmıştır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika Politika Haberler

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