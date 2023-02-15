Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü
Politika Haberleri
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika