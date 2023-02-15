Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title