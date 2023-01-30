Bakan Çavuşoğlu: "6 binden fazla öğrencimiz eğitim için Portekiz'e gitti. Turist sayımız artıyor. Pandemi öncesi döneme dönmüş durumdayız"

- "Portekiz ile ciddi bir potansiyel var. Bugün firmalarımızı karşılıklı yatırım için teşvik etme konusunda mutabık kaldık"

-"Savunma sanayi işbirliğini görüştük"

-"Hem devletler arasında hem özel sektörler arasında ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz"

-"Ukrayna'da devam eden savaş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuru sürecini değerlendirdik. Kafkasya'daki gelişmeler, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu"

-" Portekiz'den ülkemizin AB üyeliğine partiler üstü bir destek var. Bugün bunun için de kendisine teşekkür ettim. AB'nin artık bir karar vermesi gerekiyor"

-" Avrupa Birliği'nin geri durduğunu, Portekiz gibi süreci destekleyen ülkelerin daha aktif olması gerektiğini belirttim"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.