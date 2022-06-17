Bakan Çavuşoğlu: '5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Bu sene bunun yarısına ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu andaki rakamlar bunu teyit ediyor. 2021'de ticaret hacmimiz 2 milyar doları zaten geçmişti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde Türkiye ve Sırbistan arasında Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiği ile Mücadele Anlaşması imzalandı. Anlaşmanı imzalanmasının ardından konuşan Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan temaslarını dile getirerek, "Önümüzdeki haftalarda sayın Cumhurbaşkanımız da Sırbistan'ı ziyaret etmeyi planlıyor" dedi. Sıkıntılı dönemlerde Sırbistan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunun tam olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'da konsolosluk ağımız genişliyor. Sırbistan'ın desteği ile daha önce Novi Bazaar'da açılışını yaptık Başkonsolosluğumuzu. Yine Niş'te bir konsolosluk ofisi açacağız ki Avrupa'dan Türkiye'ye giden vatandaşlarımız geçerken sıkıntı yaşarsa Sırbistan polisi ile beraber bizim polisimiz yardımcı oluyor. Bu ofise izin verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ekonomik ilişkilerin de hızla ilerlediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Bu sene bunun yarısına ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu andaki rakamlar bunu teyit ediyor. 2021'de ticaret hacmimiz 2 milyar doları zaten geçmişti. Bu yüzde 31'lik artışla hedeflerimize daha da emin bir şekilde ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yatırım miktarı 300 milyon dolara çıktı"

Sırbistan'daki Türk yatırım miktarının arttığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Yatırım miktarı on yılda 1 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı ve tabii ki Sırbistan önemli fırsatlar sunuyor ve firmalarımızı destekliyor, bu güven ortamında yatırım miktarın daha da artacağını inanıyorum. Bu destekler için de çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi ilişkilerimizi daha da geliştirmek için elimizdeki mekanizmaları etkin kullanacağız. Ukrayna'daki savaş, dünyadaki enerji fiyatlarındaki fahiş artışlar bizi farklı arayışlara da itiyor dolayısıyla daha fazla işbirliği yapmamız lazım. Bu konuda da birlikte çalışacağız, Sırbistan'a her türlü desteği büyük olarak enerji konusunda vereceğimizi bir kere daha söylemek isterim."

"Bu yıl 300 bini aşkın Sırp turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz"

İki ülke arasındaki turist sayısının karşılıklı olarak artış gösterdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'a gelen vatandaşlarımızın sayısı artıyor, Türkiye'ye gelen turist sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Bu yıl 300 bini aşkın Sırp turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Bunu kolaylaştırmak için de birlikte çalışıyoruz. Kısa süre içinde İçişleri Bakanlarımız çipli kimlikle seyahat düzenlemesinin uygulamaya geçmesi için protokolü imzalayacaklar ve vatandaşlarımız pasaport ihtiyaç duymadan çipli kimliklerle seyahat edebilecekler. Sırbistan bu anlamda altıncı ülke olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan'la nu anlaşmaları yürürlüğe koyduk. Sırbistan'ı da sınırımız olmasa da her zaman komşumuz ve dostumuz olarak görüyoruz"

"Hepimizin arzusu bir an önce bu savaşın sona ermesi"

"Kültürel bağlarımızın güçlendirilmesinde de fayda görüyoruz. Az önce kültür alanında önemli bir anlaşmayı Sayın Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı ile imzaladık. Bugün ikili ilişkilerimizi yanında Nikola'nın da söylediği gibi bölgesel konularda hem karşılıklı bilgilendirmede bulunduk, görüş alışverişinde bulunduk yaptığımız görüşmelerde Bosna-Hersek'teki durumu ele aldık. Bosna-Hersek ve Balkanların istikrar için Sırbistan'ın rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz ve Türkiye ve Sırbistan olarak bölgenin istikrar için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Üçlü toplantımızı da gerçekleştirmek istiyoruz. Belgrad-Priştine sürecini biz güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Yaşanan elektrik gibi sıkıntılar da gerekli telkinlerde bulundum. Bölgenin istikrar için düşüncelerimizi paylaşacağız. Ukrayna'daki savaş, bunun yankıları ve savaşın sonlandırılması için, ateşkes için sarf ettiğimiz çabalar konusunda, tahıl ürünlerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için BM ile birlikte yaptığımız çalışmalar konularında da bugünkü yaptığım görüşmelerde bilgi verdim. Hepimizin arzusu bir an önce bu savaşın sona ermesi. Çünkü savaşın etkisi dünyanın her yerinde sadece yakın coğrafyada değil hissediliyor" açıklamasını yaptı. - BELGRAD

İhlas Haber Ajansı / Politika