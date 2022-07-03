Bakan Bozdağ: Türkiye'de demokratik muhalefet açığı var

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Evet bütçe açığımız da var ama bana sorarsanız Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye'de yerli ve milli demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve daha başarılı olur" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, "Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda petrol ve gaz aramaya devam mı, S-400'ler ile Türkiye'nin hava sistemini korumaya, savunma sanayinde yerlilik millilik oranını artırmaya devam mı, bu büyük devasa yatırımları yapmaya devam mı? Türkiye buna karar verecektir. Büyümeye, refahın artışına, her alanda gelişmeye, değişmeye devam mı; yoksa gelişmeye, değişmeye karşı olanların yolunu açmaya mı karar verecek" dedi.