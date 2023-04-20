Bakan Bozdağ: Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Seçimler için 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için. Buradan söylüyorum; kim seçimde 'hile hurda var' diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uyduruyordur. Bahane uydurmayın" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Karaköprü semtindeki AK Parti irtibat bürosunun açılış etkinliğine katıldı. Partililere hitap eden Bakan Bozdağ, son günlerde muhalefetin seçim güvenliğine ilişkin konuşmalarını dile getirerek şöyle dedi:

Bozdağ, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzyılın başkanı olacağını da dile getirerek, "Buradan da bir kez daha ilan ediyorum. Belli ki 6'lı masadaki 6'sı yetmedi, ilave ettikleri iki başkan yetmedi, belli ki Kandil yetmedi, FETÖ yetmedi, ABD yetmedi. Şimdi üç harflilere muhtaç hale geldiler. Ne yaparsanız yapın boş. Allah'ın izniyle değil 7 kişi, 9 kişi, dünya bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı yenemeyeceksiniz, yine Cumhurbaşkanımızı aziz milletimizin helal oylarıyla başkan yapacağız. 'Başkan yaptırmayacağız' diyenleri gördük, şimdi diyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın seçilen ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" diye konuştu.