Bakan Bozdağ: Kadına sadece 'kadın' diyen bir anlayışı hayata geçirdik - Haberler

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk Ceza Kanunu'nda ve diğer hukuk mevzuatımız içerisinde kadınlarımızı kendi içinde ayıran kadın, karı, kız, bakire ve benzeri incitici pek çok kavram vardı. Bir bir bunları Türk hukukundan ayıkladık. Kadına sadece kadın diyen bir anlayışı biz sadece lafta değil icraatta ve yasalarda hayata geçirdik" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca Ankara'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti hükümetleri öncesinde kadınların çalışma, eğitim ve öğretim hayatında büyük sorunlar yaşadığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasamız çok açık. Herkes kanun önünde eşittir. Kimseye ayrımcılık ve imtiyaz tanınamaz. Hiçbir kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz diye hüküm olmasına rağmen Türkiye'de başörtülü kadınlarımız hem ortaöğretimde, hem de yükseköğretimde Anayasanın açık hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi, İdare Mahkemesi, Danıştay kararlarıyla ve idare tarafından bizzat haksız ve hukuka aykırı bir şekilde yıllarca zulüm uygulandı. İşte İnsan Hakları Başkanımız bu zulme uğrayan mazlumlardan birisi. Hamdolsun şimdi vekil ve şimdi Türkiye'de siyaset yapıyor. 2008 yılında bu haksızlığa son vermek için MHP ile beraber Anayasa'nın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptık. Anayasa Mahkemesi'ne konu götürüldü. CHP götürdü. Anayasa Mahkemesi 10. ve 42. maddelerde yaptığımız değişikliği yok hükmünde saydı ve AK Parti'ye de 14 Mart 2008 tarihinde kapatma davası açtı. Biz bu meseleyi ne zaman açtık? 2013 yılında açtık. Hani bazıları diyor ya 'Bunları herkes yapabilir'. Daha dün biz bu konuda adım attık diye Anayasa Mahkemesi'ne aleyhine kapatma davası açılmış bir partiyiz. Türkiye, buraya kolay gelmedi. Bugün hamdolsun ortaöğretimde, yükseköğretimde böyle bir ayrımcılık var mı? Yok" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Politika