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Bakan Bozdağ: 'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'

Bakan Bozdağ: 'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Bozdağ İmralı Politika Haberler

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