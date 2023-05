Bakan Bozdağ: 'Engellilere değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti var'

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde etkinlik düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik mehteran gösterisi ile başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezindeki engelli bireyler tarafından oluşturulan Mehteran ekibi davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Kuran-ı Kerim Tilaveti okunan programda engelliler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, engelli bireylerin seslendirdiği türkülere alkış çalarak eşlik etti. Engelliler haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik, engelli bireylerden oluşan sıra gecesi ekibinin konseri ile son buldu.

Bozdağ'dan mehteran takımına övgü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde engelli bireyler tarafından oluşturulan mehteran ekibinin diğer ekiplerden farkı olmadığını anlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, engelliler koordinasyon ve yaşam merkezinin yaptığı çalışmaları büyük bir keyifle izledik. Çünkü değer veren, değer katan, sevgi veren ve bu sevgiyi yaşatan bir uygulamaya beraber şahit olduk. Mehteran takımının gösterisi vardı ve muhteşem bir şekilde mehter marşlarımızdan bazılarını burada çaldılar, ben seyrederken hakikaten acaba burada Genel Kurmayın mehteran takımı mı çalıyor, yoksa İstanbul'dan bir mehteran takımı mı çalıyor emin olun hiçbir fark görmedim. Onun için de mehteran ekibindeki her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ampute Basketbol süper ligde oynayan kardeşlerim var, milli takımda da inşallah gelecekte onlar daha güçlü olacaklar. Şimdiden gençlik Milli Takımında önemli yerlerde yer almışlar, ben inanıyorum ki gelecekte de daha güçlü olacaklardır" dedi.

"Zihinlerdeki ilkelliği ortadan kaldıralım"

Bir ülkede o devletin hukuk devleti, sosyal devlet olmasının en önemli vasıflarından bir tanesi ülkede yaşayan dezavantajlı insanlarına verdiği kıymet ve verdiği değerler olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, Türkiye'mizde engelli insanlarımızın yaşadığı sorunları gören, buna çözüm üreten ve bu konuda gayret eden bir devletin varlığı, anneleri, babaları, aileleri mutlu ettiği gibi ondan daha çok engelli kardeşlerimizi mutlu etmiştir. Türkiye'mizin sadece Şanlıurfa'sında değil, pek çok ilimizde engelli olan kardeşimiz var. Engel bedende değildir, esas engel sapasağlam gördüğünüz insanın aklındadır, zihnindedir, kalbindedir. Engellilik zihinsel engellilik bakarsınız adam sağlam ama merhameti yok, bana göre engellidir. Adam sağlam ama vicdansız ve pek çok kötülüğün içerisinde o zaman o da ayrı bir engel, onun için engelleri kaldıralım derken sadece yoldaki engelleri değil, eğitimin önündeki engelleri değil, engellilere bakıştaki ilkelliği de oradaki engelleri de kaldırmamız lazım. Gerçekten bu engelleri kaldırabilirsek Türkiye'mize de engelli kardeşlerimize de çok büyük bir hizmeti beraber yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

"Engelli bireyler için önemli adımlar attı"

21 yılda AK Parti Hükümeti döneminde engelli bireylere yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yıl içerisinde ülkemizde engelli insanlarımız ve onların aileleri için önemli adımlar attık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında engelli kardeşlerimize değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti var. Onların elinden tutan, eğitimini gözeten ve gerekli tedbirleri alan, destekleri veren bir Türkiye Cumhuriyeti var. Engelli kardeşlerimizin tedavisi için her türlü imkanı seferber eden bir Türkiye Cumhuriyeti var. Onların ailelerinin üzerindeki yükleri almak için her türlü desteği veren bir Türkiye Cumhuriyeti var. Daha da ötesi engelli kardeşlerimize devletin kurum ve kuruluşlarında en fazla istihdam imkanı veren, her sene binlerce kardeşimizi kendi alın teriyle ekmeğini kazansın diye onlara devletin kapılarını açan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Devletimizin, hükümetimizin önderliğinde ortaya koyduğu bu olumlu değişimin bundan sonra da devamı engelli kardeşlerimizin başarılarını daha da artıracaktır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında engelli kardeşlerimize değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti var. 2002'den önce engelliye bakan Türkiye ile bugün engelliye bakışı olan Türkiye aynı Türkiye mi, devletin kurumları dün böylemi bakıyordu, bugün böylemi bakıyor. Devletin bütçesinden bu imkanlar var mıydı bu gün daha başka bir yerde. Ben inanıyorum ki daha da ileriye gidecektir. Devletimizin gücü ve kuvveti arttıkça bu alandaki imkanlarımız, desteklerimiz daha da artacak, engelimiz ne olursa olsun sahip olduğumuz imkanla engelsiz gibi bir yaşamı yaşama fırsatı ve imkanı insanlarımızın önünde olacaktır" dedi.

"Engelli bireyler baş tacımızdır"

Herkesin engelli bireyleri baş tacı yapması gerektiğinin altını çizen Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2002'den bu yana başlattığımız bu gayreti, bu çabayı yeni dönemde de biz sürdüreceğiz. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya devletin imkanlarını onların hakkı olan bütçe kaynaklarını onlara adil bir şekilde aktarmaya ve devletin şefkat, merhamet ve sevgi eliyle onları kucaklamaya devletimiz devam edecektir. Biz diyoruz ki engel tanımayacağız. Engel çıkaranları bir bir aşıp geçeceğiz. Herkes engelli kardeşlerimizi baş tacı etmeyi öğrenecek. Öğrenmeyene de biz beraber öğreteceğiz. Devletimiz baş tacı ederse kurumlarımız baş tacı ederse, okullarımızdaki öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz baş tacı ederse, insanımız baş tacı ederse işimiz daha da kolay olacaktır" sözlerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Engelli bireyler kendilerinin hazırladığı Ay Yıldız tabloyu Bakan Bozdağ'a hediye etti. - ŞANLIURFA