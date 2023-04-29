Bakan Bozdağ: Dünya Bir Araya Gelmiş Türkiye'nin Seçimlerini Takip Ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu ve dünya genelinde Türkiye'nin seçimlerinin takip edildiğini söyledi. Ayrıca, kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Bozdağ, 'şükür namazı' ve 'secde' sözlerini Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar olarak nitelendiren ilkel bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim söylediğim bir lafta, 'şükür namazı', 'secde' geçiyor diye 'secdeyi', 'şükür namazını' ' Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar' olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor" dedi.

Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, esnafla yemekte buluştu. Bakan Bozdağ, esnafa yönelik yapılan destekleri anlattı. Bozdağ, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs gecesi rüyalarının, kabusa döneceğini söyleyerek, "Bizim maceraya ihtiyacımız yok. Son 20 yıldır, 21 yıldır devlet yönetiminde başarmış, dünyada Türkiye'yi söz sahibi yapmış bir yönetim var, bir lider var. Nasıl olacağı belli olmayanlara değil, 7 Kocalı Hürmüz misali bir yönetim tarzı vadedenlere değil. Ben yönetemedim, genel başkanlarla, onlar yetmedi 2 tane belediye başkanı çağıralım. Belli ki tek başına akılları yetmiyor, 6'sı bir araya gelince yine yetmiyor. 2 tane de başka takviye yapıyorlar. Ne takviye yaparsanız yapın, dirayetsiz, iradesiz, bir anlayışla bu ilkenin daha ileriye gitmesi kolay gözükmüyor. Ben bu yüzden de diyorum ki; gelin Türkiye'miz için, Urfa'mız için hep beraber Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sahip çıkalım. Seçim trollerin ya da sosyal medyanın yalanlarıyla değil, algılarla değil; seçim, halkın tertemiz iradesiyle ve halk tarafından belirlenir ve kazanılır. Seçimi bu halk birinci turda bitirecek. İkinci tur rüyası görenler hiç heveslenmesinler. Ayın 14'ü akşamı onların rüyaları kabusa dönecek. Onların kabusu da aziz milletimiz ve Şanlıurfalılar olacaktır" dedi.

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren Bakan Bozdağ, "Benim söylediğim bir lafta, 'şükür namazı', 'secde' geçiyor diye secdeyi, şükür namazını' Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar' olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor. Bugün bir dünya, bir araya gelmiş Türkiye'nin seçimlerini takip ediyorlar. ' Türkiye'de seçim ne olacak? Sonuçları ne olacak? Erdoğan gidecek mi kalacak mı?' diye merak edenler, emin olun Avrupa'da ve Amerika'da. Bunlar Türkiye'dekilerden daha fazla merak ediyorlar. Gözleri, kulakları burada. Her gün, anbean burayı takip ediyorlar. Çünkü Türkiye'nin büyük yürüyüşünden en büyük endişeyi onlar duyuyorlar. Bu yürüyüşü durdurmanın yolunun Erdoğan'ı durdurmaktan geçtiğine inandıkları için Erdoğan kaybederse Türkiye kaybedecek, Erdoğan'ın yükselişi durursa Türkiye'nin yükselişinin duracağına inanıyorlar. Türkiye'nin de Cumhurbaşkanımızın da yükselişi durmayacaktır. Türkiye'nin istikrara, güçlü iktidara, iyi yönetime ve güven ortamına ihtiyacı vardır "diye konuştu.