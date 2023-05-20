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Bakan Bozdağ'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı

Bakan Bozdağ'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bozdağ, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim Türk Halk Müziği sanatçımız Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nuri Sesigüzel Bekir Bozdağ Politika Haberler

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