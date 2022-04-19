Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü - Haberler

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Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Bekir Bozdağ, Koronavirüs, Twitter, Adalet, Politika, Haberler

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