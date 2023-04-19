Bakan Bozdağ: "7 genel başkanlı yahut 7 genel liderli bir yönetim, bırakın Türkiye'yi bir bakkal yönetebilir mi?"

- "Emaneti ehline verin"

ŞANLIURFA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "7 kocalı Hürmüz misali, bir yönetim tarzı öneriyorlar. Ben sorarım aziz insanlarıma yedi kocalı Hürmüz misali veya 7 genel başkanlı yahut da 7 genel liderli bir yönetim bırakın Türkiye'yi, bir bakkal yönetebilir mi?" dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partisinin Hilvan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı için ilçeye giden Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Darbe teşebbüsü oldu, onu da bertaraf ettik. Nice saldırı oldu, milletin verdiği iradeye Ankara'da hiç ama hiç kimseyi ortak kabul etmedik. Onun için bugün milli irade güçlü. Eğer bizim sistem değişikliğimiz demokratikleşme konusunda attığımız adımlar olmasaydı, bakın bu millet İttifakı dahil, diğer partiler bugün sizin ayağınıza böyle gelmezlerdi. Bir oyun iktidar kurduğu, iktidar değiştirdiği milli iradenin iktidara getirip, iktidardan götürdüğü tartışmasız bir düzen kurdu. Onun içinde birbirlerini sevmeyenler hepsi bir araya geldiler. Hiç sevmediklerine gidip, şimdi biz sizi nasıl seviyoruz, diyerek ahkam kesiyorlar. İnanmayın dün sevmeyenler bugün de sevmez, yarın da sevmez. Biz Türkiye'de yeni bir dünyanın kapılarını araladık. Bunlar diyorlar ki biz yeni bir düzen kuracağız. Ama sandıktan aldığımız oyla değil, genel başkanlarla bir düzen kuracağız. Milletin iradesine göre değil, genel başkanların iradesine göre bir yönetim ortaya koyacağız. 7 kocalı Hürmüz misali, bir yönetim tarzı öneriyorlar. Ben sorarım aziz insanlarıma 7 kocalı Hürmüz misali, veya 7 genel başkanlı, yahut da 7 genel liderli bir yönetim bırakın Türkiye'yi, bir bakkal yönetebilir mi? Böyle bir yönetimde huzur, güven, istikrar olur mu? Kim kazanır, kimse kazanmaz. Bunların Türkiye'ye vaat ettiği şeyleri söyleyeyim. Bir, koalisyonları sona erdiren bir sistem getirdik ama sisteme rağmen koalisyon yapacaklar. Koalisyon vadediyorlar. İki, anlaşamazlarsa birbirlerini meclisle tehdit ediyorlar, kriz, kavga ve kaos vadediyorlar. İstikrarsızlık, zayıf bir iktidar vaat ediyorlar. Esasında yönetilmesi zor yönetilemez bir Türkiye vaat ediyorlar. Lidersiz bir Türkiye vadediyorlar. Çapsız insanlarla büyük Türkiye'nin yönetimini vaat ediyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Kime Türkiye emanet edilebilir. Kılıçdaroğlu'na mı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mı? İkisi de ortada, boyu ortada, hitabı ortada, karizması ortada, dirayeti ortada, cesareti ortada, yaptıkları ortada, siz oğlunuzun, kızınızın, torunlarınızın, kendinizin, ilçenizin, ilinizin, ülkenizin geleceğini emanet etseniz, kime emanet edersiniz? Arkadaşlar bu seçim tam da bunun seçimidir. Emaneti ehline vermek lazım" ifadelerini kullandı.