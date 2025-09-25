Bakan Bolat: "Türkiye, ABD ticaretinde başka ülkeler gibi çok büyük fazlalar veren bir ülke değiliz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan firmalarının Türkiye ekonomisinin istikrarına, gelişme trendine olan destekleri ve övgülerini dinledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu katılımı kapsamında ABD'nin New York kentine gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat temaslarda bulundu. Bakan Bolat, New York temaslarına yönelik İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. New York temaslarını değerlendiren Bakan Bolat, dünya liderlerinin New York'ta toplanmaları hem dünyaya verilen mesajlar hem de Türkiye'nin ABD ile ekonomik, siyasi ilişkileri konuşmak için fırsat olduğunu kaydetti. BM Genel Kurulu'nun bu kapsama diğer ülke liderleriyle yapılan ikili görüşmelerde o ülkelerin Türkiye ile ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerini konuşmak için bir fırsat olduğunu dile getiren Bakan Bolat, "Bu yıl da aynısı oldu şu ana kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de tarihi bir konuşma yaptı. Türkiye'nin dış politikadaki vizyonunu, görüşlerini ortaya koydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının büyük bölümünü Gazze'deki İsrail soykırımına ayırdığını ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın buna bir dur demesi için birleşmesi ve çok hızlı bir şekilde hareket etmesi çağrısında bulundu. Tarihi bir konuşmaydı. Bunun yanında da yanında da ekonomiyle ilgili bakanlar olarak çeşitli toplantılara katılıyoruz. Bunların bazılarına Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etti. DEİK, TAİK'in düzenlediği AmCham'le yapılan Amerikalı yatırımcılar toplantısı. Yine bu sabah DEİK, TAİK'in ABD'li finans yatırımcıları ile JP Morgan'da yapılan önemli toplantı. Bugün öğlen saatlerinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve U.S. Chamber of Commerce, ABD Ticaret Odası'nın tertiplemesiyle yine Amerikalı yatırımcılarla yapılan toplantı çok verimli geçti. Ayrıca burada yerleşik olan MüSİAD, Ascon ve Taba AmCham gibi Türk kuruluşların Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirdikleri toplantılarda ülkemizin ekonomik tablosunu, yatırım fırsatlarını ve ticaret arayışlarını ortaya koyduk, paylaştık" ifadelerini kullandı.

ABD'li Türkiye'de mevcut işleri olan ya da yapmayı düşünen firmalarla olan toplantıların verimli geçtiğini kaydeden Bakan Bolat, "Amerikan firmalarının Türkiye ekonomisinin istikrarına, gelişme trendine olan destekleri ve övgülerini dinledik. Yeni yatırım yapmak istediklerini, mevcut yatırımlarını genişletmek istediklerini ortaya koydular. ve Türkiye-Amerika ekonomik ilişkilerinde ilgili bakanlıklar olarak, hükümetler arası görüşmelerimizi düzenli olarak zaten çeşitli platformlarda ve ikili olarak gerçekleştiriyoruz. ABD 26 trilyon dolar milli geliri ve 3.3 trilyon dolar ithalatıyla dünyada zirvede. Bu açıdan bizim için çok önemli bir ekonomik ortak. Türkiye'deki dış yatırımlarda ikinci sırada. İhracatımız da ikinci sırada. İthalatımız da 5. sırada. Bizim 35 milyar dolar geçen yıl karşılıklı ticaretimiz var ve bu yıl 38-40 milyar dolara yükselme ihtimali olan bir durum söz konusu. Nispeten dengede bir ticaretimiz gerçekleşti bugüne kadar, son birkaç yıldır özellikle. Bizim açımızdan yatırımlar, ticaret, ihracat, ithalat, enerji, turizm, ulaştırma, lojistik alanlarında çok önemli bir ortağımız, ticaret ortağımız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yarın gerçekleştireceği görüşmede yeni mutabakatlar, görüş birliklerinin sağlanacağını ifade eden Bakan Bolat "Bu çerçevede Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri açısından bu yılki BM toplantısı bizim açımızdan çok bereketli ve dolu dolu geçti" dedi.

Erdoğan-Trump görüşmesine değinen Bakan Bolat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Enerji konusunda, uçak alımı konusunda ABD'nin beklentileri var. Biz de tedarik ihtiyaçlarımızı karşılama anlamında bu anlaşmalara sıcak bakıyoruz ülke olarak. Diğer taraftan askeri konularda bazı problemli alanlar vardı. Bunların da çözümü noktasında önemli ilerlemeler sağlanacağı ümidi çok güçlü. Ticaret alanında ise zaten onu biz ABD'li muhatap bakanlarla, Ticaret Bakanlığı olarak yürütüyoruz. Düzenli görüşmelerimiz oluyor. TİFA diye iki ülke arasında bir iş birliği mekanizması var, görüşme mekanizması var. TİFA'nın bu yıl toplanması söz konusu olabilir. Ama iş dünyası arasındaki ilişkiler zaten son derece iyi bir şekilde, mükemmel bir şekilde işlemeye devam ediyor. Çok büyük sıkıntılar ya da sorunlar yok Türkiye ile ABD arasında ekonomik ilişkilerde ya da ticaret ilişkilerinde. ABD'nin yeni başkanı ve yeni hükümet döneminde oldukça korumacı ve gümrük vergilerini arttıran bir politika izlediğine hep beraber şahitlik ediyoruz. Ama bu bütün dünya ülkeleri için söz konusu ve de bu anlamda Türkiye en düşük ilave gümrük vergileri uygulanan ülkeler grubunda tutuldu. Bu konuda da zaten bizim haklı bir durumumuz var. Yani biz Türkiye, ABD ticaretinde başka ülkeler gibi çok büyük fazlalar veren bir ülke değiliz. ABD ile dengeli bir ticaretimiz var. Bunu da ABD'li yetkililerle olan müzakerelerde net bir şekilde ortaya koyuyoruz."

Bakan Bolat bugün gerçekleştirilen Hamdi Ulukaya'nın başkanlığı ettiği Amerikalı CEO'larla yapılan toplantıda öne çıkan başlıklara ilişkin bilgi veren oldu Bakan Bolat, "Söz alan dünyadaki en büyük bu Amerikan firmalarının hemen hepsi Türkiye'deki yatırımlarından memnun olduklarını, binlerce çalışanlar olduklarını, Türkiye'deki işlerine memnuniyetle devam edeceklerini ve bu işlerini genişletmek istediklerini net bir şekilde ortaya koydular. ve bu konuda özellikle hükümetimizin istikrarı içinde 22 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber liderlik ederek Türkiye'nin istikrar içinde olması, ekonomisini çok hızlı büyütmesi, milli gelirini 6 kat, kişi başının milli gelirini 5 kat, ihracatının 7,5 kat arttırılmasını takdirle takip ettiklerini ifade ettiler. Türkiye Avrasya coğrafyasında merkezi bir konuma sahip, çok iyi bir sanayi altyapısı var, çok iyi bir hizmetler sektörü altyapısı var. ve Türkiye çok güçlü bir lojistik sektörü var. Lojistik üssü, üretim üssü, tedarik üssü. Avrasya coğrafyasını Afrika'ya, Asya'ya, Balkanlara, Kafkaslara, Orta Doğu'ya çok yakın bir konumda. Amerikan şirketleri için bölgesel merkez, hub konumunda. Bunun farkındalar. Onun için de Türkiye'deki yatırımlarını devam ettiriyorlar ve büyümek istediklerini ortaya koydular. Finans sektörü, dijital sektör, bunun yanında sağlık sektörü, enerji sektörü, havacılıkta, savunma sanayindeki firmalar, her söz alan benzeri isteklerini ve benzeri planlarını ortaya koydular. Biz de gerçekten çok istekli ve çok mutmain bir şekilde, memnun bir şekilde Türkiye'mize döneceğiz" dedi.

Suriye ile yürütülen ticari ilişkilere yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Bolat, "8 Aralık devriminde bu yana gün ya da hafta geçmiyor ki yeni ilerlemeler sağlayalım. Türkiye'nin aldığı kararlarla ihracatımızda yasak ürünler diye bir uygulama kalmadı, kaldırıldı. İthalatımızda yasak ürünler diye bir uygulama kalmadı, kaldırıldı. Transit ticaretindeki yasaklar listesi kaldırıldı. Yani ticaret serbestleştirildi. Gümrüklerimizde tedbirler alındı. Gümrüklerimizdeki ticaretin hızlanmasıyla beraber ve transit ticaretinin hızlanmasıyla beraber yenileme ve genişletme yatırımları yapıyoruz. Ulaştırma anlaşması imzalandı. Böylece iki ülke arasında sınır şehirlerimize artık ulaştırma araçları karşılıklı olarak girebilecek ve gümrüklerde sınırlarda uzun beklemeler kalmıyor. Suriye tarafının gümrüklerindeki çalışma saatlerini arttırdık ve transit ticaret anlaşmasını Ulaştırma Bakanlıkları karşılıklı imzaladılar. Bununla da Türkiye'den Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine, oralardan da Suriye'yi geçerek Türkiye'ye karayolu taşımacılığın önünde bir engel kalmadı. Bu konuda iki gümrük kapısı belirlendi. Kilis, Önçüpınar; Cilvegözü Hatay. Bu kapılar üzerinden transit ticaret hızlanacak ve karşılıklı ticarette de hacimde ciddi bir artış var. Yüzde 56'lık bir ticaret artışımız var ihracat anlamında. Şam Uluslararası Fuarı'na katıldık. Firmalarımızın Suriye'de ekonomik hayata yatırımcı olarak katılmalarını da teşvik ediyoruz. Çünkü yatırımlar arttıkça ticaret onu izliyor. Yatırım arttıkça ticaret daha hızlı artıyor. Yani ekonomi cephesinde, ticaret cephesinde gelişmeler her geçen hafta hızlanarak devam ediyor" yanıtını verdi.