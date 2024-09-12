Bakan Bolat Şanlıurfa'da STK temsilcileri ile buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, Şanlıurfa esnafına yarından itibaren 150 milyon lira daha ek finansman kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Bolat, Şanlıurfa Valiliği ziyaretinin ardından bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Bolat, Şanlıurfa esnafına ek 150 milyon lira daha destek sağlanacağını belirtti. Esnafa devletin verdiği desteğin katlanarak arttığını vurgulayan Bakan Bolat, "Esnafımıza verilen finansman desteği 2023 yılında 169 milyar iken, bu sene 119 milyar liradır. Şanlıurfa 2023'te 4,9 milyar lira esnaf finansman desteği aldı, bu sene de şu an itibarıyla 8 ayda 1,9 milyar liralık esnaf finansman desteği aldı. Biz 15 ay önce göreve geldiğimizde bir esnafın alabileceği kredi limiti 350 bin liraydı, bu rakam 8 ay önce 750 bin liraya çıkarıldı. 750 bin liranın karşılığı yaklaşık 23 bin Amerikan doları ediyor. 2001 Türkiye'si döneminde ise esnaflara verilen kredi 5 bin liraydı, hazine bunun yüzde 50'sini değil sadece yüzde 20'sini karşılardı. O günkü 5 bin liranın dolar karşılığı ise 3 bin 300 dolardı. Bir yanda bugün 23 bin dolar iken, eskiden 3 bin 300 dolardı. Bu destekler devam edecek" dedi. - ŞANLIURFA