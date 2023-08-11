Bakan Bolat: Haziran ayında cari işlemler hesabın 20 ay sonra fazla verdi / Fotoğraf düzeltme

NOT: 'Bakan Bolat: Haziran ayında cari işlemler hesabın 20 ay sonra fazla verdi' başlıklı haberde yayımlanan foto altında sehven Bakan Bolat'ın daha önce yaptığı bir açıklama yer almıştır.

NOT:

'Bakan Bolat: Haziran ayında cari işlemler hesabın 20 ay sonra fazla verdi' başlıklı haberde yayımlanan foto altında sehven Bakan Bolat'ın daha önce yaptığı bir açıklama yer almıştır. Bakan Bolat'ın açıklama yaptığı habere ilişkin sosyal medya paylaşımı aşağıdadır.