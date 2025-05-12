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Ticaret Bakanı Bolat: 'Enerjimizi artık üretime yönlendireceğiz'

Ticaret Bakanı Bolat: 'Enerjimizi artık üretime yönlendireceğiz'
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşuyla ortaya konan irade, 'Terörsüz Türkiye' idealini gerçeğe dönüştürmüştür. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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