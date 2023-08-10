Bakan Bolat: Ekonomimiz büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüdü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılının ilk çeyreğinde ekonomimiz, şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüyerek sağlam temeller üzerinde durduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Bakan Bolat, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. Bolat 'Şehir Buluşmaları' kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bolat'ı burada milletvekilleri, İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer karşıladı. Ziyarette konuşan Bolat, "Mersin hem limanı hem serbest bölgesi ile ekonomik anlamda ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olan bir ilimizdir. Sadece Mersin Serbest Bölgesi'nde 97'si yabancı olmak üzere toplam 385 firmada 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bin 492 kilometre uzunluğunda kara yolu, 136 kilometre uzunluğunda demir yolu hattına sahip olan Mersin, ticaret ve lojistikteki önemiyle de ön plana çıkmaktadır. Nitekim, yapımı tamamlanan Yenice Lojistik Merkezi ile lojistik sektörüne 896 bin ton taşıma kapasitesi sağlanmış olup, ülkemize 416 bin metrekare lojistik alan kazandırılmıştır. 2022 yılında Mersin'den yapılan 6,2 milyar dolarlık ihracat, ilimizin lojistik altyapısının sağlamlığının yanı sıra üretim, istihdam ve ticaret merkezi olma özelliğini de göstermektedir" dedi.

'879 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ'

Bakanlık olarak yasa dışı ticaretin önüne geçmek için de çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Bolat, "Bu kapsamda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2022 yılının başından bu yana toplam 879 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. Mersin ayrıca ülkemiz için önemli bir gider kalemi olan enerjide, dışa bağımlılığımızın azaltılabilmesi amacıyla stratejik bir önemi olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Nisan ayında enerji üretimi öncesi son aşama olan nükleer tesis hüviyetini kazanan santralimiz, önümüzdeki dönemde hem ülkemizin nükleer enerji bilgi ve teknolojilerindeki deneyiminin artmasında hem de dışa bağımlılığımızın azaltılmasında kilit bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

'DEPREM FELAKETİNE RAĞMEN YÜZDE 4 BÜYÜME'

Büyüme hedeflerinin sürdürüldüğünü de vurgulayan Bolat, "Ülkemiz 2003-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek küresel anlamda güçlü bir performans sergilemiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ekonomimiz, şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüyerek sağlam temeller üzerinde durduğunu kanıtlamıştır. 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2022 yılı sonunda 7 kat artarak 254,2 milyar dolar seviyesine çıkmış ve cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır. Benzer şekilde 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, son 20 yılda 6 kattan fazla artarak 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımızdaki bu artış trendi, 2023 yılında da devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız temmuz ayı ihracatımız tüm zamanların temmuz ayı rekorunu kırarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatımız 143,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'HEDEFLERE ULAŞACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK'

'2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu' ile ilgili bilgiler veren Bolat, şunları söyledi: "Çalışmalarına başladığımız '2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu'muz ile mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatında ülkemizin payını yüzde 1,2'ye, KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 40'a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 50'ye ve genel ihracatımız içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Hükümetimizin çizdiği vizyon ve özel sektörümüzün gayretiyle bu hedeflere ulaşacağımızdan hiç şüphem bulunmamaktadır. Bakanlık olarak Mersin'deki esnafımızdan ihracatçımıza tüm iş dünyamızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Malumunuz; koronavirüs salgınından zarar gören esnafımızı ve ticaret erbabımızı mali açıdan rahatlatmak üzere devletimizce çeşitli destekler hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede salgın nedeniyle işleri zarar gören Mersin'deki 55 binin üzerindeki esnaf ve sanatkar ile gerçek kişi tacirlere de bakanlığımızca gelir kaybı ve kira destekleri sağlanmıştır. Yine bu kesime, ekonomik faaliyet kodları itibarıyla 2 grup halinde 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlı destekler verilmiştir. Türkiye genelinde gelir kaybı desteği ve kira desteği kapsamında 4,6 milyar TL'yi aşan tutarda destek sağlanmış olup, bu tutarın yaklaşık 110,4 milyon TL'lik bölümü Mersin ilimizdeki ticaret erbabımız için kullanılmıştır. 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlı destekler kapsamında bakanlığımızca Türkiye genelinde verilen destek tutarı toplamı ise 4,3 milyar TL'yi aşmış olup, bu tutarın yaklaşık 101,2 milyon TL'lik kısmı ise yine Mersin ilimiz için kullanılmıştır. Ayrıca Mersin ilimizde temmuz ayı sonu itibarıyla 20 bin 179 esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde yaklaşık 4 milyar 804 milyon TL tutarında kredi bakiyesi bulunmaktadır. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında il genelinde esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar 865 milyon TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. Öte yandan Mersin'e bakanlığımızca verilmiş ihracata yönelik devlet yardımları, 2022 yılında 38,5 milyon TL olmuştur. Bu tutar, 2023 yılında ise yaklaşık 57 milyon TL olmuştur. Bunların yanında, hizmet ihracatının gelişmesine yönelik olarak da sağlık ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Mersinli yararlanıcılara 4,8 milyon TL destek sağlanmıştır. Mersinli firmalarımızın gerek mal ihracatına gerekse hizmet ihracatına yönelik bakanlığımızca verilen desteklerden daha fazla yararlanmalarını arzu ediyoruz. Öte yandan 2022 yılında Mersin'e Eximbank destekleri çerçevesinde 202 milyon doları kredi, 158,1 milyon doları sigorta olmak üzere toplamda 360,2 milyon dolar destek sağlanmıştır." Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.