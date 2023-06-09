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Bakan Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdanov ile bir araya geldi

Bakan Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdanov ile bir araya geldi

Politika Haberleri

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile bakanlıkta bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık" dedi.

FOTOĞRFALI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

Ticaret Bakanı Mustafa Varank Bulgaristan Ekonomi Politika Haberler

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