Bakan Bolat: 15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı bir vize sistemine geçtik

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktaki toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Bolat, 13 Ağustos 2020'de iki ülke arasında Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu kurulmasının kararlaştırıldığını belirterek, "O zaman ki Covid salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'de gerçekleşen depremler nedeniyle bu çalışma grubu ilk toplantısını 29 Nisan 2025'te Trablus'ta gerçekleştirmişti. Bu Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu; 2011 yılı Mart ayında başlayan Libya'daki iç karışıklıklar sırasında gerek iş bitirme gerekse hakediş gibi birçok yarım kalmış işlerle alakalı ihtilafları ortadan kaldırmak için kurulmuştu. 29 Nisan 2025'te Trablus'ta yapılan ilk toplantı sonucunda işveren ve müteahhit firmalar ve idare görüşmeleri konusunda yol haritası üzerinde mutabık kalınmış ve bir tutanak imzalanmıştı. Bir gün sonra 30 Nisan'da benim resmi ve özel sektör heyetimizle Trablus'a yaptığım ziyarette Libya Başbakanı Sayın Dibeybe, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Libya Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci İsa Bey ile çok verimli görüşmelerimiz olmuştu. ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda ilerletme konusunda görüş birliğimiz vardı. Aynı zamanda da Türk ve Libya özel sektör ve resmi heyet mensupları arasında iş forumu toplantısı yapmıştık" dedi.

'5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFLİYORUZ'

Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun Libya tarafına Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi'nin başkanlık ettiğini belirten Bakan Bolat, "Eş-Şehubi, heyetiyle 4 ay içinde hemen Türkiye'ye ziyaretimize gelmiş bulunuyor. Bu çalışma grubunun Türkiye tarafına da Ticaret Bakanlığı olarak biz başkanlık ediyoruz. Gerek bakanlık heyetim gerekse diğer kamu ilgili kuruluşlardan gelen başkan ve temsilciler ve özel sektör başkanlarımızla birlikte bugün Ankara'da inşallah verimli toplantılar yapacağız. İki ülke arasında 500 yıldan fazla köklü tarihi kardeşlik ilişkileri olduğu gibi aynı zamanda çok derin ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerimiz de bulunmaktadır. Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda yüzde 25 artışla 3 milyar dolara ulaştı. İnşallah yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yılda 5 milyar dolar bir ticaret hacmi hedefliyoruz" diye konuştu.

'BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE JETCO ANLAŞMASINI İMZALAYACAĞIZ'

Müteahhitlik alanında Libya'nın Türkiye için çok kıymetli bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "1972 yılında Türk müteahhitler yurt dışında ilk işe Libya'da başlamışlardı. Bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde müteahhitlik çalışması gerçekleştirdiler. Aramızda eğitimde, sağlıkta, turizmde de çok yakın bir iş birliği ve geliş gidişler vardır. Dünyanın en kaliteli petrolünü üreten Libya ile enerji alanında da ciddi bir ticaretimiz bulunmaktadır ve iş birliği yapılmaktadır. Enerji bakanlıklarımız ortak çalışma yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte tarım, balıkçılık, madencilik, yer altı kaynakları ve güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjide de iş birliğimiz için büyük fırsatlar bulunmaktadır. Malum nedenlerden dolayı 2009 yılında beri yapılamayan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının bu yıl aralık ayı içinde yapılmasını Libya tarafına memnuniyetle önerdik. Daha sık ve etkin bir şekilde toplantılarımızı gerçekleştirmek adına birkaç hafta içinde JETCO (Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi) anlaşmasını imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ TALİMATLANDIRDI'

Bakan Bolat, bugün verimli bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Çünkü bunun temelini 4 ay önce Trablus'ta ilk mutabakat zaptıyla atmıştık. Her iki tarafta da bu konuda iyi niyet, samimiyet ve güçlü bir irade var. Türkiye'den Libya'da çalışmak isteyen, devam etmek isteyen müteahhitler de bu toplantıyı ilgi ile takip ediyor. 4 ay önceki Libya ziyaretimizde Başbakan Sayın Dibeybe, 'Yapacak çok işimiz var. Libya'nın gelişmesi, kalkınması için çok sayıda işlerimiz, projelerimiz var. Geçmişte olan konuları artık geride bırakıp birlikte çalışmak için ileriye bakalım' dedi. Aynı şekilde bizim değerli Cumhurbaşkanımız da Libya'nın huzuru, ikrarı, kalkınması ve karşılıklı iş birliğini arttırma konusunda her zaman büyük bir gayret içinde oldu ve biz bakanları da bu konuda talimatlandırmıştır. Bu ziyaret öncesinde 15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi de iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi maziye dayandığını ifade ederek, ortak çıkarları doğrultusunda bu ilişkilerin daha da ileri taşınması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.