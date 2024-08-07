Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara Avrupa Yeşil Mutabakata uyum için destek verecek

YEŞİLKÖY'de IFCO Hazır Giyim Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılara, Avrupa Yeşil Mutabakata uyum için danışmanlık hizmetlerinde, 10 milyon Türk lirasına kadar, 5 yıl süreyle ve bu giderlerin yüzde 50'si olmak üzere destek vereceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO Hazır Giyim Fuarı Açılışına katıldı. Programda, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve çok sayıda davetli de yer aldı. Tören, Ticaret Bakanlığı'nın, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata uyumluluk için geliştirdiği sorumluluk destek programı olan 'Responsible' film gösterimi ile başladı.

"TÜRKİYE ARTIK 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE MİLLİ GELİRİ OLAN ÜLKELER LİGİNDE"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında mal ihracatını artırdıklarını belirterek, "Ülkemiz, etrafında oldukça zorlu jeopolitik gerilimlerin olduğu ve dünya ekonomisinin 2 yıla yakın bir süredir durgunluk içinde geçtiği, küresel ticaretin yüzde 1.2 azaldığı ama küresel ihracatın yüzde 5 azaldığı bu zorlu süreçte, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine, emin adımlarla hamdolsun ilerliyor. Geçen yılı ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan 255.4 milyar dolar mal, 101.2 milyar dolar hizmetler ihracatıyla kapatmıştık. ve dış ticaret açığımızı da 110 milyar dolardan 106 milyara dolara düşürmüştük. Cari açığımızı da 57 milyar dolardan 45 milyar dolara düşürmüştük. Bu yıl da hamdolsun, göstergeler olumlu yönde ilerliyor. Geçen yılın ekonomik büyüme oranı yüzde 4,5 olurken; Türkiye artık 1 trilyon doların üzerinde milli geliri olan ülkeler ligine yükselmişti; 1 trilyon 118 milyar dolar. ve yüzde 5.7 büyüme oranı ile Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden biri oldu. ve bu yüzde 5.7 büyümenin 1.6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız. İhracatımız da bu yıl hamdolsun iyi yolda ilerliyor. Yılbaşında çok önemli, iddialı hedefler ortaya koymuştuk. Yılsonuna kadar 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ortaya koymuştuk. ve şu ana kadar ilk 7 ay sonunda, 261.5 milyar dolar son 12 aylık ihracat rakamına ulaştık, bu bir rekordur mal ihracatı olarak. Temmuz ayında gerçekten tam yüzde 13.8'lik bir artışla, mal ihracatımızı 22 milyar 512 milyon dolara yükseltmeyi başardık. İthalatımızda yaklaşık yüzde 8'lik bir azalma kaydetti. Böylece dış ticaret açığımızı, geçen yıl Temmuz'da 12,5 milyar dolarken, bu yıl 7 milyar 250 milyon dolara düşürmüş olduk" dedi.

"RESPONSIBLE PROGRAMI İLE 10 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK SAĞLANACAK"

Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara yönelik destek programını açıklayan Bolat, "Yılbaşında bizim bütçemiz 38 milyardı. Biz bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki; size ayırdığımız bütçeyi daha da arttırmak için Strateji Bütçe Başkanlığı'ndan ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İhracatçılarımıza bir yılda 5 fuara, yurt dışında, yüzde 50'ye kadar fuar katılma desteği verirken, şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık, yurt dışında uluslararası fuarlarda. Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz. Hedef sektörlerde bu yüzde 75'e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil, bu uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Biraz önce filmde çok önemli bir destek paketini açıkladık. 'Responsible' yani sorumluluk destek programı. Amaç, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakata Uyum Programı'na, bizim sektörlerimizin tam olarak uyum sağlaması. Sizin alacağınız, Yeşil Mutabakata Uyum için danışmanlık hizmetlerinin, 10 milyon Türk lirasına kadar, 5 yıl süreyle ve bu giderlerin yüzde 50'si olmak üzere sizlere destek vereceğiz. IFCO'nun bugün başlayan fuarına da inşallah desteğimiz tamdır. 222 bin lira üst limit olarak fuar katılımcılarımıza destek sunacağımız gibi reklam ve tanıtım giderlerine de destek olduk. Bu noktada yurt dışı tanıtım harcamalarına 4 milyon 200 bin lira, yurtiçi tanıtım harcamalarına 1 milyon 400 bin lira harcandığını da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN KIYMETLİ MARKAMIZ İSTANBUL VE TÜRKİYE"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Hazır giyim sektörü, hem ihracatımızın hem sanayimizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla da sizlerin başarısı, ülkemizin, ihracatımızın başarısı. Her birinizin çok kıymetli markaları var. Ama bunların içerisinde en kıymetli markamız İstanbul ve Türkiye. İstanbul'un marka değeri, Türkiye'nin güvenli bir liman olarak dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen yerinde durması orta vadede, uzun vadede emeklerinizin karşılığını fazlasıyla sizlere geri verecek" şeklinde konuştu.