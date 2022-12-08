Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır (3) Politika Haberleri TBMM, ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 'TEK SES'TBMM Genel Kurulu'nda, çocuk istismarına karşı, siyasi partiler 'tek ses' olarak tepki gösterdi. TBMM, ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 'TEK SES' TBMM Genel Kurulu'nda, çocuk istismarına karşı, siyasi partiler 'tek ses' olarak tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, H.K.G. adlı kadının 6 yaşındayken cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki haberler tartışıldı. Genel Kurul'da, siyasi parti temsilcileri söz alarak, 'çocuk istismarını' sert bir dille kınadı. ÖZEL: UTANARAK SÖYLÜYORUM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili bir vakfın yöneticisi olan bir tarikat liderinin kendi tarikatından ve yine o vakıfta görevli olan birisine kendi 6 yaşındaki kızını gelin olarak verdiğini belirterek, "Utanarak söylüyorum gelin etmesinden ve yıllar süren bir cinsel istismar olayından ancak o bebeğin, o çocuğun belli bir yaşa gelip de boşanma davasını açmasıyla kamuoyu haberdar oldu. Bu konuda Türkiye sarsılıyor" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da, dehşet verici bir olay olduğunu yorumlayarak, 'İnsanım' diyen herkesin bunun karşısında mutlaka insanlıktan yana tutum alması gerektiğini söyledi. Beştaş, "Bu cemaatlerle ilgili ne yapılıyor? Şu ana kadar bir işlem yapıldı mı? Açığa çıkan bir çocuk istismarı var ve bu yıllarca devam etmiş" dedi. ZENGİN: BU KONUYU MEMLEKET MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM Ak Parti Grup Başkanvekil Özlem Zengin, bu konuyu bir memleket meselesi olarak gördüğünü vurgulayarak, "İçimizde hiçbirimizin, Türkiye'de kalbi, vicdanı olan hiçbirimizin tek kelime bile hakkında bir şey söylemeden yapamayacağı bir konudur. Özellikle kız çocuğu olan arkadaşlarımızın kendi çocuklarını da düşünerek çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bu konuyu bir memleket meselesi olarak görüyorum; hepimizin meselesi, bütün milletvekillerinin meselesi, bütün bakanların meselesi. Evet, öncelikli olarak Aile Bakanlığımız olmak üzere, Adalet Bakanlığımız olmak üzere, onların meselesi olmakla beraber bütün milletvekillerimizin, bütün bakanlarımızın Türkiye'de birincil meselelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu. 'ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM' Zengin, bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım. Çocukların istismarıyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir. Nerede, nasıl boşluklar var, buna dair hepsini, hep beraber değerlendirelim" diye konuştu. BÜLBÜL: GEREKİRSE İDAM CEZASI MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, bu konuda başta genel başkanları Devlet Bahçeli olmak üzere gerekirse 'idam' cezasının getirilmesi konusundaki partisinin düşüncesini hatırlatarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak cinsel istismar suçunu işleyenlerle ilgili olarak net şekilde, defaatle söylediğimiz bir husus var; bu suçu işleyenler hangi sınıfa, hangi zümreye, hangi cemaate ne olursa olsun, kim olursa olsun eğer idam söz konusu olacaksa haklarında, en ağır ceza ne gerekiyorsa yapılsın diye biz bunu defaatle söyledik. Burada, ben bunu bir defa daha tekrar ediyorum. Bunlar vicdanları yaralayan, topluma kan ağlatan çok acı şeyler" açıklamasında bulundu. DERVİŞOĞLU: MÜŞTEREK BİR HASSASİYET GÖSTERMESİ KANAATİNİ TAŞIYORUM İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, olayı insanlıkla bağdaşmayan bir davranış olarak yorumlayarak, "Bu konuda herkesin müşterek bir hassasiyet göstermesi kanaatini taşıyorum. Bu, öncelikle insanlıkla bağdaşmayan bir davranış. Dolayısıyla, sanki bunun meşrulaşmasına, meşrulaştırılmasına yönelik birtakım söylem ve eylemlerin de dile getirilmiş olması hüznümüzü artırıyor; ayrıca, olayın vahametinin hangi boyutlara ulaştığını da gösteriyor" diye konuştu. ZENGİN, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konu üzerinden AK Parti ve hükümete yönelik gelen suçlama ve eleştirilere de Genel Kurul'da yanıt verdi. Zengin şöyle konuştu: "Bu mesele AK Parti'ye, hükümetlerimize bizlere saldırı yapılabilecek bir mevzu değil. Bu konu bizim şiddetle reddettiğimiz, sonuna kadar hukuken yapılması gereken neyse yapacağımız bir konudur. Bu konu inançlı insanlara saldırı yapılacak bir konu asla değil. Buradan yola çıkarak dindar insanlara saldırmayı da kötü niyetli görüyorum. İddia şu oluyor: 'Biz sizden daha fazla çocukları koruyoruz.' diyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Bu çocukların hepsi bize emanet. Asıl amacın çocukların hukukunu korumak olması lazım. Çocuklar üzerinden siyaset yapmak da tam da böyle oluyor." 'KÜRTÇE' KONUŞMA TARTIŞMASI Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken, kürsüye çıkan HDP'li milletvekilleri, 'Kürtce' konuşmaya devam etti. AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti'li milletvekilleri, HDP'lilerin, 'Kürtçe' konuşmayı gelenek haline getirdiklerini belirterek, İçtüzük kurallarını hatırlattı. HDP'li Ömer Öcalan, tepki gösteren AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekillerine, "İnternete gir tercümesine bak" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, "Terbiyesiz adam derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, "Anlamıyoruz ki, anlamadığımız dilden konuşuyorsun" dedi. 'ANAYASA' TARTIŞMASI Tartışmanın sonlanmasının ardından, Genel Kurul'da bu kez 'Anayasa' tartışması başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yapılan 'Anayasa Değişikliği Teklifi' toplantısını hatırlatarak, toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un katılmasını eleştirdi. Özel, "Ben Cumhurbaşkanının başkanlığında bütün siyasi liderler ve Meclis Başkanının davet edildiği bir toplantı olsa ona Meclis Başkanı'nın gitmesini isterim. Bu ne zaman olur? Bu, parlamenter sistemde olabilir, tarafsız cumhurbaşkanlığında olabilir ama Cumhurbaşkanı, bir partinin hem Genel Başkanı, hem de birkaç gün önce imzaya açıldığını milletvekilinin paylaşımlarından gördüğümüz bir teklif üzerine son anda bir toplantı düzenliyor, o toplantıya Meclis Başkanı da icap ediliyor" yorumunda bulundu. Özel, tarafsızlık açısından, Meclis Başkanı'nın toplantıya katılmasını eleştirerek, "Sizinle birlikte, sizin Genel Başkanınızla birlikte hazırlanan bir pakete çalışıyor adam" dedi. Özel'in eleştirilerine yanıt vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tarafsızlık şudur; 'Şimdi bizim Anayasa'mız Meclis Başkanı'na partisiyle olan bağını kopar' demiyor" demesi üzerine Özel, "Vah, vah, vah. Grup toplantısına da alın, alkışlatın, olur mu?" diye karşılık verdi. Özlem Zengin devamında, "Meclis Başkanı'mıza hiç kimse taraflılık ithamında bulunamaz. Kendisi AK Parti'nin bir milletvekilidir ama görevini yaparken fevkalade tarafsızdır; bunun altını çizmek istiyorum" diye konuştu. HACİVAT-KARAGÖZ OYUNU Bütçe üzerine CHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hükümetin bütçesini, kürsüde Hacivat-Karagöz oyunuyla anlattı. Kayışoğlu bir eline Hacivat, diğer eline Karagöz figürünü alarak, "Ne demek boş geldin Hacı Cavcav, senin fiyatlardan haberin var mı? Gelirken yarım kilo kuru pasta alayım dedim, pastaneye girdim, fiyatları görünce arkama bakmadan kaçtım. 'Boş geldin' demedim Hacı Cavcav, 'Hoş geldin' dedim. Pastaneden bir şey istemedim. Ben de hastaneden bir şey istemedim. Doktor ultrason istedi; randevu istedim, bir yıl sonrasına gün verdiler" diyerek hükümetin ekonomi ve sağlık politikasını eleştirdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Hacivat ile Karagöz'ü de siyasetinize alet ettiniz" diyerek tepki gösterdi. BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ, TARTIŞMALAR ARASINDA SÜRÜYOR CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu'nun, "Garibanlar, yoksullar bekliyorlar; açlıktan, işsizlikten kırılıyorlar. İşte, bu Hükümet bu sapıkları besleyerek çocuklarımıza, gençlerimize zarar veriyor, zarar veriyor" sözleri yeni bir tartışma başlattı. AK Partili milletvekilleri tepki gösterirken, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Çok ağır bir laf. Bu çok ağır bir söz. Bize söylüyor. Ne münasebet. Sapık sensin. Ne biçim bir konuşma bu?" dedi. Tartışmaların arasında bütçe görüşmeleri devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Hizb-i İslami Partisi AK Parti Çocuk Politika Haberler

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