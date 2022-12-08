Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı yönündeki haberlerle ilgili, "Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı yönündeki haberlerle ilgili, "Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, 6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki haberler tartışıldı. Siyasi parti gruplarının sözcüleri konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz aldı.

Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.