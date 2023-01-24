Bakan Bilgin: EYT'nin maliyeti en fazla 150 milyar lira

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin maliyetinin en fazla 150 milyar lira olacağını, bu hafta Meclis'e gelmesini beklediğini söyledi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin maliyetinin en fazla 150 milyar lira olacağını, bu hafta Meclis'e gelmesini beklediğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, ödenmemiş sigorta pirim borçlarının yapılandırılması çalışmasına ilişkin, "Yapılandırma, Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı bir çalışma; ama SGK prim borçları da bu kapsam içinde olacak" dedi.

Bakan Bilgin, şu anda yazılıp çizilenlerin doğru olamadığını belirterek, "Herkes aklına geleni yazıyor. Nasıl hesaplıyorlar bazen şaşırıyorum. Gazeteciler yazıyor, kamuoyunda konuşuluyor falan. Onu da anlayabilirim, herkesin uzmanlık alanı değil. 'Uzmanım' deyip çıkıp eline kalem alanlar tahtaya geçiyor televizyonda hesap yapıyor. O adamların çoğu yanlış yapıyor. Gerçek ortaya çıktıktan sonra öğrenirler" diye konuştu.