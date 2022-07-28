Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım (2)

ENFLASYON SORUNUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM'

'Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi' Bursa açılış toplantısına katılmak üzere Bursa'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, alınacak önlemlerle enflasyon sorunun yakın zamanda çözüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Asgari ücret, toplam ücretlerin üçte birini geçti. Temel ücret oldu, vesaire gibi şeyler var, tespitler var. Ama bu bize başka şey söylüyor. Demek ki Türkiye'de işçi kesimi yeteri derecede örgütlü değil, yeteri derecede toplu sözleşmeden istifade edilemiyor. Demokratik toplumun getirdiği özgürlükler, çalışanlarımız tarafından yeterince kullanılamıyor. Bunun anlamı bazı sorunlar var. Bunlardan biri işletme türlerinin ölçeğinin küçük olması. Bu küçük işletmelerde örgütlenme sorunlarının ağır olduğunu biliyoruz. İkincisi, bizim işverenlerimizin sendikalara karşı demokratik çalışma kültüründen uzak olmaları. Sendikalardan ürkmeleri, sendikal örgütlenmeyi bir tehdit olarak algılamaları. Bu tabii bugünümüz için çağdaş toplumların demokratik toplumların örgütlenme kültürü açısından geri bir zihniyet ifade ediyor. Bunun değişmesi lazım. Üçüncüsü de sendikalarımızın ve işçilerimizin örgütlerinden motivasyonlarının düşük olması ve işçilerimizin de bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi, eğitim başta olmak üzere onlara destek verilmesi. Dördüncüsü de devletin örgütlenme hakkının kullanımına karşı girişilen negatif tavırlara tavır alması. Bu konuda şunu söylemek isterim ki örgütlenme içerisine giren işçilere olumsuz tavır sergileyen işverenler karşısında bizim bakanlığımızı bulur. Bu konuda başta Türk Metal Genel Başkanımız Pevrul Bey'in, Türk İş Genel Başkanı Ergün Bey'in bildiği birçok diğer diğer konfederasyonlar için de aynı şey geçerli. Burada işçinin ekmeğini büyütecek, emeğini değerlendirecek bir toplu sözleşme hakkının kullanılması. Bu konuda her şeye destek olacağımızı, çeşitli örnek olaylarla bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."