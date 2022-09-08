- Bakan Bilgin: "Emeklikler ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapacağız" " Bir turlu bitmeyen geçici işçiler sorunu var, onu da çözüyoruz" " Taşerondan kalan bazı sorunlar var, kadro sorunlarını çözeceğiz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerin ve çalışanların sorunları var.

- Bakan Bilgin: "Emeklikler ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapacağız"

" Bir turlu bitmeyen geçici işçiler sorunu var, onu da çözüyoruz"

" Taşerondan kalan bazı sorunlar var, kadro sorunlarını çözeceğiz"

ANTALYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerin ve çalışanların sorunları var. Bir turlu bitmeyen geçici işçiler sorunu var, onu da çözüyoruz. Kadrolu işçi haline getireceğiz. Taşerondan kalan bazı sorunlar var, kadro sorunlarını çözeceğiz. Emeklikler ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapacağız. İnanıyorum ki bu sorunları çözdükçe toplumumuzu daha dayanıklı hale getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ı parti binasında ziyaret etti.

Daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Karşılaştığımız sorunların çözümü bizim sorumluluğumuzdadır. Özellikle çalışma hayatı ile ilgili Çeşitli tedbirleri arka arkaya uygulama fırsatı bulduk. Toplu sözleşmeler ile korunmasını sağlamak, engelleri kaldırmak ve sorunları aşmak için yeni çalışmalar da yapıyoruz. Sendikal özgürlükler son derece önemlidir. Sendikalaşmayı arttırmamız gerekir. Sorunları çözeceğiz. Emeklilerin ve çalışanların sorunları var. Bir turlu bitmeyen geçici işçiler sorunu var, onu da çözüyoruz. Kadrolu işçi haline getireceğiz. Taşerondan kalan bazı sorunlar var, kadro sorunlarını çözeceğiz. Emeklikler ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapacağız. Sözleşmeli personel statüsünü değiştireceğiz. Onlara güvenç verecek çalışma yapıyoruz. İnanıyorum ki bu sorunları çözdükçe toplumumuzu daha dayanıklı hale getireceğiz. Enflasyon sosyal hayatı tahrip ettikçe biz de tahribatı ortadan kaldıracak projeleri hayata geçireceğiz. Gereğinin yapılacağından kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"AK Parti gelecek vizyonunun oluşturan bir partidir"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise, "Bölgesel saha programın ilkine Antalya'dan başladık. Mersin, Adana, Burdur, Denizli gibi illerimizden gelen vekillerimiz ilçelerde vatandaşlarımız ile bir araya geliyorlar. Türkiye'nin her tarafında bu programlar olacak. AK Parti'de eski yeni diye bir şey yok. AK Parti gelecek vizyonunun oluşturan bir partidir, müsabakalardaki gibi bayrak yarışı yok. Bizde bayrağı alan da koşuyor, bayrağı bırakan daha çok koşuyor. AK Parti Antalya teşkilatımızın teşkilat hafızası çok canlı. Türkiye sadece 780 bin vatan toprağından sorumlu bir ülke değildir. Türkiye büyük bir coğrafyanın meseleleri ile ilgilenmektedir. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Bu coğrafya bizim kaderimiz, bin yıldır burada bayrağımız dalgalanıyor. Bundan sonra da hur ve bağımsız olarak ülkemizin daha ileriye gitmesi için yol yürümeye devam edeceğiz. 2018'de yeni sistemin devreye girmesi ile beraber başımıza da epey işler geldi. Asla mücadele etmeyi bırakmadık. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Sorunları asla halının altına süpürmedik, vatandaşımızın sitemlerine de saygımızda kusur etmedik" açıklamasını yaptı.

"Vatandaşımızın ihtiyaçları giderilmeye çalışacak"

Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu haline geldiğini belirten Yıldırım, "İki yüzü var. Enflasyon haksız bir servet transferine sebep oluyor. Ekonomik ve sosyal yapıyı rahatsız eden bir şey. İki unsur var kontrol altına almanın; mücadele etmek. Daha çok üretmek gerekir. Bugün eken herkes mutlu, ne ekerse eksin para ediyor. Sanayici ve turizm sektörümüz mutlular. Herkes yaptığı işin karşılığını alıyor. Sosyal desteklerin devamı gelecek. Vatandaşımızın ihtiyaçları giderilmeye çalışacak. Birileri iki ayda bir masada oturuyor, bir yemek menusu konusunda bir de sonraki toplantı konusunda anlaşıyorlar. Asıl olan millettir, millet huzur istiyor. Millet güven ve güçlü iktidar istiyor. 21 yıldır dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik" dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "76 arkadaşımız diğer partilerden partimize katıldı. Ben yeniden ailemize katılan tüm yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. İlçelerimizde saha çalışmalarımız başladı. Gönülle kazanmaya, destek almaya devam ediyoruz" dedi.