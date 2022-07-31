Bakan Bilgin: Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayeye ezdirmeyeceğiz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızın asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde 50'nin üzerinde yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Ankara'da bir otelde 'TÜRK-İŞ 70'inci Yıl Belgeseli' programı düzenlendi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile TÜRK-İŞ yöneticileri katıldı. Program, TÜRK-İŞ'in 70 yılını anlatan bir belgesel ile başladı. Ardından Başkan Atalay bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında, "Sendikalar benim ülkemde maalesef yarım asırdır meclisin, siyasetin, sermayenin elinde. İnanın bu dün de öyleydi, ondan önceki gün de öyleydi, bugün de öyle. 17 milyon çalışan olarak bu ülkenin dörtte üçüyüz. Sermaye o kadar güçlü ki diyor ki sendikaya ne gerek var. Bir yer örgütlendiği zaman ya kapının önüne koyuyorlar ya mahkemeye veriyorlar. Aklınıza gelen bütün hileleri yapıyorlar. Mahkemeye gidiyorsun 7 sene sürüyor. Ne han ne hancı kalıyor 7 senede. Şeker Sendikası'nın Aksaray'da 7 sene kaldı. Hiçbir şey kalmadı ortada" dedi.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin emekçileriyle birlikte kalkındıkça artan büyüme ve refahtan emekçilerinin pay aldıkça önünün açılacağını vurgulayarak, "Dolayısıyla biz demokrasi içinde büyümenin emekle devlet arasında, emekle sermaye arasındaki ilişkilerin demokrasi içinde sorun çözecek gücüne inanıyoruz. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle bu bahsettiğimiz sorunların daha da hafifleyeceğini tahmin ediyoruz, öngörüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen ortaya çıkan olumsuzluklara karşı emekçilerimizi korumaya devam edeceğiz. Dün sayın genel başkanla, yönetimle beraber; çalışanlarımızın asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde 50'nin üzerinde yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz. Elbette ki Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, yatırıma ihtiyacı var. Sermayeye ihtiyacı var. Burada sermaye düşmanlığı yapmıyoruz ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız. Bu sosyal devletin görevidir" dedi.