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Bakan Bayraktar Zonguldak'ta Ziyaretlerde Bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Maden ocağında işçilerle buluşan Bayraktar, sendika ziyareti ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ayrıca valilik ve gazetecilerle de görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya gelmesinin ardından Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Bayraktar, sendikanın genel başkanı Hakan Yeşil'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bayraktar'a burada maden ocağı figürünün bulunduğu heykel takdim edildi.

Daha sonra kent merkezinde esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bayraktar, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Sohbet sırasında bir kadının, kaçak ocakların kapatılmasını ve özel işletmelerin madencilere haklarını tam olarak vermesini istediklerini söylemesi üzerine Bayraktar, denetlemelerin ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Valiliği de ziyaret eden Bayraktar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, son olarak Valilik binası önünde kentte görev yapan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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