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Bakan Bayraktar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bakan Bayraktar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olayları içeren 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bayraktar, AA'nın TBMM'deki Parlamento Haberleri Müdürlüğünü ziyaretinde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camisi'nde kılınan ilk cuma namazını gösteren, Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafını seçen Bayraktar, "Haber" kategorisinde ise Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bulunduğu, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı fotoğrafını seçen Bayraktar, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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