Bakan Bayraktar: "Türkiye olarak Somali'de, Libya'da, Karabağ'da, şimdi Suriye'de ve elbette ki Gazze'de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye olarak Somali'de, Libya'da, Karabağ'da şimdi Suriye'de ve elbette ki Gazze'de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu onurlu, insani, İslami duruşu sergilediği için hepimizin iftihar etmesi gerekiyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Batman 8. Olağan İl Kongresi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile katıldı. Kongrede konuşma yapan Bakan Bayraktar, kimsenin hayal dahi edemeyecekleri şeyleri başardıklarını ama çok daha büyük hedefler olduğunu, Türkiye'nin daha büyük, daha güçlü olması gerektiğini söyledi. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke, sözünün ağırlığı olan daha güçlü bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, bunun için hep beraber çok daha fazla çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey kaybetmeden bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Batman bizim için, Türkiye için, enerji için çok önemli. Zira Türkiye'nin enerjide aslında ilk hamlelerini Gabar'da büyük bir iftiharla anlattığımız, Sakarya doğal gaz sahasında büyük bir iftiharla anlattığımız, bütün o çalışmaların nüvesi aslında buralarda doğdu. Yani 1950'lerde Raman'da başlayan petrol ve enerji serüvenimiz artarak, büyüyerek devam ediyor. Buralarda yetişmiş insanımız, sondöründen jeoloji mühendisine kadar, teknisyeninden diğer çalışanına kadar bu gelişime katkı sunmuştur."

Yıllarca terörden dolayı girilemeyen Gabar'da artık terörün temizlendiği ve petrolün gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Bayraktar, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi enerjide de bağımsız kılmak için, bu dışa bağımlılıktan Türkiye'yi kurtarmak için ve omuzlarımız üzerindeki bu kamburu alabilmek için bu yolda kararlı ve planlı bir şekilde yola çıktık. 2016'dan sonra özellikle petrol ve doğal gaz arama konusunda ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Ne yaptık, dedik ki; Türkiye Petrolleri ile bizim TPİC şirketimizi milli servis şirketi haline getirelim. Hem Türkiye hem yurt dışında güçlü bir şekilde petrol ve doğal gaz arayalım ve yola çıktık. ve dedik ki bu işi başkalarının gemileriyle, ekipmanlarıyla, mühendisiyle yapmayalım, kendi sismik gemilerimiz, sondaj gemilerimiz olsun biz bunlarla, kendi mühendislerimizle yapalım istedik. ve bugün dünyanın en güçlü ve gelişmiş filosuna sahip bir ülke haline geldik. Bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdulhamid Han gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik gemileriyle Türkiye hamdolsun çok güçlü, sadece kendi denizlerinde değil yurt dışında da farklı coğrafyalarda da petrolünü, doğal gazını arayan ülke haline geldi. Bu kararları uygulamaya gayret ettik" diye konuştu.

"Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı"

2021 yılında Gabar keşfi geldiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Gabar, adı bir dönem terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen hiçbir faaliyet yapılamayan bir yerdi. Şimdi bunu hepimiz çok iyi anlıyoruz; neden terör bu ülkeye yılarca on yıllarca musallat edildi? Bir tanesini söyleyeyim; kardeşliğimize zarar vermek, bizi bölmeye, parçalamaya çalışmak ama aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engel olmak için. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Biz bunu 2021'de bulduk ama o gün hemen yerin altında var olmadı. Milyonlarca yıldır oluşan o petrol maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği için aranamadı. Aranamadığı için de bulunamadı. Yani aslında terör ülkemizin kalkınmasını önlemeyi hedefledi, o bölge insanımızın adeta çaresizlik içerisinde olup kendilerine yol vermesini hedefledi" şeklinde konuştu.

"70 kuyudan 62 bin varil petrol çıkarılıyor"

Gabar'da 3 binin üzerinde istihdamın olduğunu belirten Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çoğu bu bölge insanı olan genç kardeşimiz, mavi yakalımız burada çalışıyor. Şimdi yaklaşık 3 bin kardeşimiz de Şırnak'ta Gabar'da çalışıyor. 70 kuyudan bugün 62 bin varilin üzerinde petrol üretir hale geldik. ve Şimdi Batman inşallah petrol şehrinden artık bir sanayi şehrine de dönüşecek. Daha çok istihdam, daha çok iş, daha çok ekonomik büyüme göreceğiz. 2020 yılında pandeminin tam ortasında Türkiye, tarihinin en büyük keşfini Karadeniz de yaptı. Bizim yaptığımız işlere bunların hayali bile yetişmez. Öyle olduğu için de nasıl olumsuzluk buluruzun peşine düştüler. Bunlar arayamaz, bulamaz dediler, denizin 4 bin metre altından karaya 170 kilometre mesafeye bu doğal gazı getiremez dediler. Ama biz, hamdolsun bu hayali gerçek kıldık ve şu anda Türkiye'de 3 milyon hane Batman'da 100 bin hanede doğal gaz var. 3 milyon haneye kendi doğal gazımızı verir hale geldik."

2025 yılında Batman'da yeni kuyu çalışmalarına başlanacağını söyleyen Bayraktar, "Türkiye'de yoğun bir arama faaliyetine devam ediyoruz. Batman'da yeni bir arama hamlesi başlatıyoruz. Bunun için gelecek yıl 250 yeni iş arkadaşına, kardeşimize istihdam sağlayarak TPIC bünyesine alacağız. Ama Türkiye olarak bizim farklı coğrafyalarda da arama çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Gönül coğrafyalarında da Irak'ta, Libya'da, Kafkas coğrafyasında, Orta Asya'da ve Afrika'da Türkiye olarak yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oruç Reis gemimiz şu anda Somali denizlerinde petrol arıyor"

Türkiye'nin 3-4 milyon Suriyeliye yıllarca en güzel şekilde misafirperverlik yaptığına değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye her zaman Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumun yanında olmuştur. Doğrusunu, insani ve İslami olanı yaptık. 2011'de herkesin, dünyanın terk ettiği Somali'de Türkiye o gün orada vardı. O gün Cumhurbaşkanımız uçağın inmediği Somali'ye adeta hayatı pahasına oraya ailesi ile birlikte indi ve o insanların yanında oldu. Biz 13 yıl sonra Somali'ye tekrar gittik, yer altı zenginliklerini, kaynaklarını tekrar o insanlara sunabilmek için Oruç Reis gemimiz şu anda Somali denizlerinde petrol arıyor. Türkiye olarak Somali'de, Libya'da, Karabağ'da inşallah şimdi Suriye'de ve elbette ki Gazze'de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu onurlu, insani, İslami duruşu sergilediği için hepimizin iftihar etmesi gerekiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardında tek liste ile gidilen kongrede Hüseyin Şansi, tüm delegelerin oyları ile il başkanlığına seçildi. - BATMAN