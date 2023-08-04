Bakan Bayraktar: Türkiye'nin yerli ve yenilebilir kaynakları devreye alınması çok önemli

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin yerli ve yenilebilir kaynakları devreye alınması çok önemi

ARTVİN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, partisinin "şehir buluşmaları" kapsamında Artvin'e geldi, esnafı ziyaret eden Bayraktar, parti binasında basın mensuplarıyla buluştu.

Artvin'in bizim için çok müstesna bir kent diyen Bakan Bayraktar, "Enerji ve maden alanında Artvin kaynaklarıyla şuan kadar yaptığımız ve yapacağımız işlerle ülke ekonomisine değer katmaya bu güne kadar yaptığı gibi inşallah bundan sonrada devam edecek. Buraya gelmişken dünyanın en yüksek 5. Barajına gitmek olmazdı. İnşallah çok kısa bir zaman içersin de test mahiyetinde bile olsa elektrik üretimine başlıyoruz. Biz bu tesislerin sayısını artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin çevreyle ilgili küresel ısınmayla ilgili hedefleri kapsamında yerli kaynaklarını yenile bilir kaynaklarının devre alınması çok önem arz ediyor" dedi.

Bakan Bayraktar daha sonra basına kapalı olarak partililerke toplantı gerçekleştirdi.