Bakan Bayraktar, TEKNOFEST'te Nükleer Enerji ve Verimlilik Vurgusu Yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST'te Bakanlığın standını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 3'üncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gençlerle bir araya geldi. Festival kapsamında ilk kez Nükleer Enerji Teknolojileri tasarım yarışması düzenlendiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin geleceği açısından nükleer enerjinin önemine vurgu yaptı. Bakan Bayraktar, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın çadırında takımların projelerini inceledi.

"Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle bu sene biliyorsunuz ki nükleer teknolojiler konusunda yarışmamız biraz daha büyüdü. Onun için biz de TEKNOFEST çatısı altında enerjiyi çok önemli bir noktada görüyoruz. Artık aklınıza ne geliyorsa elektriğin kullanıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bunların hepsi bu çatı altında vardır. Olmaya da devam edecek. Bu kadar elektrikleşen ve enerji ihtiyacı artan bir dünyada bizim gibi nüfusu ve ekonomisi büyüyen genç dinamik ülkede elbette ki bu enerjiyi bizim ithal ederek karşılamamız önemli bir kısmını ithal ederek karşılamamız bizim için bir sorun. Bu soruna cevap arıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışmalar diğer yarışmalar bizim için önem arz ediyor. Biz Türkiye olarak enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz anda çok daha farklı çok daha güçlü bir ülke olma yolunda gideceğiz. Bugün dünyada bütün çatışmalara bakın işin özünde aslında enerji, yeraltı, maden kaynaklarına erişmeyle alakalı büyük bir mücadele var. Onun için biz diyoruz ki, Türkiye enerjisini öncelikle verimli kullanacak. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Çok kısa bir süre sonra Türkiye'de Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı İstanbul'da gerçekleşecek. Çok önemli bir organizasyon. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Deniz, rüzgar, güneş kendi kaynaklarımızı kullanarak bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olmamız lazım. Ama bir şeyi unutmayalım. Biz bu enerjimizi rüzgardan imal ederken güneş panellerimizi ithal etmemeliyiz. Rüzgar tribünleri maksimum düzeyde yerlileştirmemiz gerekiyor. Bizim burada kendi petrolünü ve doğalgazını üreten bir yer olmamız gerekiyor. Bunu yeraltı kaynaklarımızı kararlı bir şekilde arayarak bulduktan sonra da üretime geçirerek sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Akkuyu'da ilk reaktörümüzün yüzde 90'ı tamamlandı"

Nükleer enerjinin önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Bir diğer önemli alan Türkiye'nin 70 yıllık rüyası, Nükleer teknolojiler. Türkiye dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleere sahip olmak zorunda. Biliyorsunuz ki güneşten birkaç saat sonra elektrik üretme şansımız yok. Ama bizim akşamda enerjiye ihtiyacımız var. O yüzden kesintili kaynakların yanında mutlaka temiz, kesintisiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Çünkü Türkiye 1950'lerden beri nükleer enerjiyi yapmaya çalışmış. Şimdi ise ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90'larda bir tamamlanma sürecine ulaşmış bulunuyoruz. Biz aslında Nükleer teknoloji yarışmasında, birçoğu Akkuyu santralinde çalışan arkadaşlarımız bu yarışmaya katıldılar. Yurt dışında eğitim aldılar. Geldiler ve hakikaten Türkiye'de Nükleer alanda çok önemli bir insan kaynağı oluşmaya başladı. Nükleer alanın önümüzde çok büyük bir potansiyeli var. Dolayısıyla biz, enerjisini verimli kullanan, yenilenebilir enerjiyi kullanan, nükleer enerjiyi kendi enerji mixi içerisine katmış, doğalgazı, petrolü arayan ve üreten olursan o zaman işte enerjide bağımsız bir ülke haline geliriz" diye konuştu.

"Maharet madenleri çıkarmak değil nihai ürüne dönüştürmek"

Madenlerle ilgili konuşan Bayraktar, "Bütün ekonomik hayatın ham maddesi madenlerimiz. Madenleri olduğu gibi yeryüzüne çıkarmak değil. Maharet onları nihai ürüne dönüştürmek. Her yerde o madenlerden var ve onlara ihtiyacımız var. Katma değerli bir şekilde madenlerimizi ekonomimize katmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL