Bakan Bayraktar: Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık (2)

'ENERJİ ALANINDA 2 MİLYON İSTİHDAM VAR'

Bakan Bayraktar milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin düşük olduğu yönündeki sorulara ilişkin, "Bu değerlendirmelere göre aslında bizim Türkiye'deki enerji ve maden alanındaki modelimizi doğru anlatamadığımız ortaya çıkabilir çünkü enerji sektörü aslında yaklaşık 407 bin insanın çalıştığı bir sektör. Bizim bakanlığımız, ilgili kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarımız yaklaşık 67-68 bin insan ama elektrik dağıtım, doğal gaz dağıtım, madencilik, akaryakıt bayilerimizle beraber toplam 400 binin üzerinde insanın direkt çalıştığı, dolayısıyla neredeyse 2 milyon insanın istihdam sağlandığı bir alandan bahsediyoruz, büyük bir enerji ailesinden bahsediyorum. Zira biz 86 milyonun hayatına her gün, her saniye dokunuyoruz. Türkiye'de aktif 32 milyon haneye her gün elektrik götürmek zorundasınız, her saniye bu hizmeti sunmak zorundasınız. 22 milyon haneye doğal gaz götürüyoruz, bu sayı her geçen gün ve yıl artıyor. 33 milyon aracın her gün akaryakıt bulması lazım. Dolayısıyla böyle bir faaliyeti böyle bir ekiple yürütüyoruz. Elbette ki bütçemiz böyle ama bağlı ilgili kuruluşlarımıza baktığınız zaman sadece 5 tane ana büyük KİT'e, Kamu İktisadi Teşebbüsü'ne baktığınızda bu rakamın 1,3 trilyon TL olduğunu görürsünüz. TPAO, BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, Eti Maden bunların yaklaşık toplam 1,3 trilyon liralık bir bütçeyle 2026 yılında bu yatırımları gerçekleştireceğini ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

'10 YIL İÇERİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA 80 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIM YAPACAĞIZ'

Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma, dışa bağımlılığı bitirme ve Türkiye'nin iklimle alakalı hedeflerine ulaşmak için yenilebilir enerji alanında politikalar uyguladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Önümüze koyduğumuz hedef her yıl Türkiye'nin 8 ila 10.000 megavat güneş ve rüzgar yapması ve biz bunu 2025 yılında inşallah gerçekleştiriyoruz. Bu sene 8.500 megavatın üzerinde bir yeni kurulu gücü, Avrupa'da belki birkaç küçük ülkenin toplam kurulu gücü kadar gücü, inşallah üretim sistemimize katmış olacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 80 milyar dolarlık bir yatırımla bu güneş ve rüzgar yatırımlarını yapacağız. Bu kadar yenilenebilir ve kesintili yenilenebilir kaynağı sisteme dahil edebilmeniz için sizin hem iletim hatlarınıza yani yüksek gerilim hatlarına hem de dağıtım şebekenize yatırım yapmanız gerekiyor. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırımı da önümüzdeki 10 yılda yapacağız" diye konuştu.

'DAR GELİRLİLERE 20 MİLYAR DOLARI BULAN DESTEK VAR'

Bakan Bayraktar, enerji faturalarının yüksek gelmesi ile ilgili sorular üzerine ise Türkiye'nin pandemi dönemi ile beraber enerji faturalarına destek verdiklerini hatırlatarak, "Bugün yalıda ya da villada oturan, bahçesini aydınlatan, havuzunu ısıtan kişinin elektrik bedelini, doğal gaz bedelini neden hep beraber ödüyoruz, neden devlet ödesin, neden Hazine karşılasın? Elbette ki bunu cebimizden vermiyoruz. Burası devlet arkadaşlar, elbette ki bunu maliye imkanları çerçevesinde bulacak ve verecek. Dolayısıyla, biz 5 bin kilovatsaate giderken böyle bir noktadan hareket ettik. Şu denilebilir, 'Ya, bir gelir üzerinden, gelir gurubuna göre vatandaşları tespit edip üst düzey gelirde olanları bu destek grubundan çıkarabilirdiniz.' Benim Bakanlık olarak elimdeki araç şu: tüketim. Ben sizin veya vatandaşların ne kadar geliri var bilmiyorum. Bu 4 bin kilovatsaate gelirken ve 2026'da, 2027'de farklı bir noktaya giderken şunu yapıyoruz, diyoruz ki: arkadaş, bu desteklere senin ihtiyacın varsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvur, de ki, 'Ben devletin elektrik ve doğal gaz desteğinden istifade etmek istiyorum.' Onların kriterlerine uygunsanız siz bu desteklerden istifade edebilirsiniz, onun yolu açıktır, sonuna kadar bunu yapabilirler ama biz diyoruz ki bu yüzlerce milyar lira finansmanı da eklediğinizde çok önemli, her yıl neredeyse 20 milyar doları bulan desteğin daha dar gelirli, sabit gelirli, 16 bin 800 lira alan emekli vatandaşlarımıza daha çok vermek suretiyle doğru, etkin bir destek mekanizması olması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayide Avrupa'da neredeyiz? Avrupa'da Türkiye yani hane halkında en ucuz noktadayız ama şunu ifade edeyim: Sanayide, 'Konut dışı elektrikte' diyelim, Türkiye 4'üncü sırada; Finlandiya, Norveç ve Karadağ'dan sonra konut dışı elektrik fiyatlarında da Türkiye son derece ucuz ülkelerden bir tanesi. Konut doğal gaz sıralamasında 2'nciyiz, konut dışı doğal gaz sıralamasında da Türkiye 1'inci sırada" değerlendirmesinde bulundu.

'NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ KONUSUNDA DÜNYANIN İLK 5 ÜLKESİ ARASINA GİRECEĞİZ'

İstanbul ve Ankara'da elektrik faturalarının 765 lira olduğunu ancak su faturalarının bin 45 lirayı bulduğunu söyleyen Bakan Bayraktar'a, muhalefet milletvekilleri itiraz etti. Muhalefet milletvekilleri devletin elektrik ve doğal gaz faturalarının sübvanse edilmemiş halini dile getirirken, Bakan Bayraktar ise su faturalarını dile getirmesinden muhalefetin neden rahatsız olduğunu anlamadığını söyledi. Eskişehir'de tespit edilen nadir toprak elementlerine ilişkin Bakan Bayraktar, "2018'de ve 2022'de nihai olarak biz burada 694 milyon ton nadir toprak elementi tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk 5 ülkesi arasına gireceğiz, hedefimiz bu. Bunun için çalışıyoruz, bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik. Yine arşımıza belediyeler çıktı. Efendim, dediler ki, 'Bunu yapmayın.' O yetmedi, karar çıktıktan sonra bununla alakalı mahkemeye başvurdular. Şimdi, biz, burada klasik ana muhalefetin muhalefet kalıbını, muhalefet şablonunu görüyoruz. Biz Amerika'ya nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız, bunda çekinecek bir şey yok. Nadir toprak elementleri alanında bu pilot tesisimizle yüzde 92-93'lere vardığımız bir yerlilik seviyesine, bir saflaştırma seviyesine geldik. Şimdi, hedef bunu 99'lara doğru yükseltebilmek yani şimdiki aşamamız bu ama buna gelene kadar, biz bir endüstriyel tesis kuralım ve bu süre içerisinde yani önümüzdeki iki üç yıl içerisinde de burada ekonomik değer üretebileceğiz. ve şunu söyleyeyim, yapacağımız 300-400 milyon dolarlık yatırım iki senede geri dönüyor" dedi. Bakan Bayraktar, madencilik çalışmaları sonrasında rehabilitasyon faaliyetlerine ayrılan bütçeyi 2 katına çıkardıklarını ve usule aykırı davranan 97 bin ruhsatın terki ve iptali sağladıklarını aktardı.

'KEBAP TARTIŞMASI ÇIKTI'

Bakan Bayraktar'ın sunumu esnasında AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, 'Gördün mü kebapları' derken İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 'Ya konuşma, sen mi biliyorsun' dedi. Ardından Bakan Bayraktar ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz arasında helikopter kiralaması üzerinden diyalog yaşanırken AK Parti'li Yeğin araya girdi, bunun üzerine İYİ Parti'li Usta, "O ahlaksız herkese hakaret ediyor, yapamazsın bunu. Ahlaksızsın sen. Ya, utanman yok mu senin, herkese aynı şeyi söylüyorsun? Utanmaz herif. Adam gibi söyleyeceksen bir şey söyle, bir tane fikrin yok, sürekli laf atıyorsun, sürekli insanlara hakaret ediyorsun, aşağılık bir insansın sen. Bir kere söyle ona insan gibi konuşmuş mu? Sürekli laf atıyorsun, sürekli havlıyorsun ya" diye konuştu.

'ETTİĞİN HAKARETLERİN EN BÜYÜĞÜSÜN SEN'

Karşılıklı sataşmalar sürerken söz alan AK Parti'li Yeğin, "Aşağılığın büyüğüsün sen. Ettiğin bütün hakaretlerin en büyüğüsün sen. Havlayan da sensin. Şu ettiğin laflara bak. Adam gibi konuşmayı beceremediğin içi hakaret ediyorsun. Sen havlamanın büyüğüsün. Sen bütün hakaretlerin heykelisin Erhan Usta" değerlendirmesinde bulundu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Yaşanan tartışmaların ardından Komisyon Başkanı Muş, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.