Bakan Bayraktar, Pakistan'da 5 yeni anlaşmaya imza attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan temasları kapsamında ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında 5 anlaşma imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çeşitli temaslarda bulunma üzere Pakistan'a geldi. Bakan Bayraktar, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Bayraktar, Başbakanlık Konutu'nda yapılan görüşmenin ardından Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de birer görüşme gerçekleştirdi.

5 anlaşma imzalandı

Bakan Bayraktar'ın programı kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistanlı şirketler Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.

Ortak arama ve üretim

İmzalanan bu anlaşmalara göre; Türkiye Petrolleri, Pakistan deniz alanlarında bulunan 3 blokta Pakistanlı şirketlerle birlikte ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi yapacak. Bunun yanı sıra Pakistan'ın kara alanlarında bulunan 2 blokta da yine Pakistanlı şirketlerle ortak arama ve üretim faaliyetinde bulunacak.

2026'da başlayacak

Bakan Bayraktar, atılan imzalara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye Petrolleri'nin ortaklıklar yoluyla 5 sahada lisans sahibi olduğunu belirterek, "Sismik araştırma gemilerimiz, 2026 yılı içerisinde burada olacak. Buradaki çalışmalardan fevkalade ümitliyiz. Türkiye- Pakistan iş birliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza atacağız. Hedefimiz 2026 yılı içerisinde bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz" dedi.

Sırada madenler var

İki ülke arasındaki mevcut iş birliğini madenler alanına da taşımak istediklerini ifade eden Bayraktar, "Pakistan, maden çeşitliliği ve maden zenginliği açısından önemli bir ülke. Yine ortaklıklar vesilesiyle maden alanında da önemli çalışmalara imza atacağız. Bununla ilgili kararlarımızı bugün aldık. Hızlı bir şekilde milli maden şirketlerimiz MTAIC ve ETİ MADEN ile beraber Pakistan'da daha aktif faaliyetlerimiz olacak" diye konuştu.

Ortak satın alma opsiyonu

Bakan Bayraktar, iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için enerji ve maden alanını önemsediklerini kaydederek, iki ülkenin de hem petrol ürünleri hem de LNG kapsamında önemli enerji ithalatçıları olduğunu söyledi. Bu konuda ortak çalışma yapılabileceğine işaret eden Bayraktar, "Yani Türkiye'yle Pakistan'ın ortak satın alma ve bu anlamda buradan bir sinerji oluşturma ile alakalı bir projemiz de gündemimizde" ifadelerini kullandı.

Temeli şubat ayında atıldı

İslamabad'da imzalanan bu anlaşmaların temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği Pakistan ziyareti sırasında atılmıştı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Bakan Bayraktar, "Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Protokol", "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Pakistan ziyaretiyle olgunlaştı

Bu anlaşmaların ardından Bakan Bayraktar, nisan ayında Pakistan'a bir ziyaret düzenlemişti. Ziyaret sırasında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri ortak teklif verme noktasında anlaşmaya varmıştı. Daha sonra kurulan ortaklıklar, Pakistan'ın deniz ve kara sahaları için çıktığı ihalelere ortak teklif vermişti. - İSLAMABAD