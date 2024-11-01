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Bakan Bayraktar Oto Sanayi Esnafıyla Buluştu

Bakan Bayraktar Oto Sanayi Esnafıyla Buluştu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te Mavikent Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve sorunların çözümü için bakanlık olarak destek sözü verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, oto sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavikent Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Bakan Bayraktar'a bakanlık yetkilileri ve yerel yöneticiler de eşlik etti.

Ziyaret sırasında Bakan Bayraktar, sanayi esnafının taleplerini dinleyerek yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Esnafın isteklerini dikkatle dinleyen Bakan Bayraktar, sorunların çözümü ve esnafın ihtiyaçlarına yönelik bakanlık olarak destek sağlayacaklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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