Türkiye-Kuveyt Enerji İşbirliği Anlaşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiği Kuveyt ziyareti sırasında taraflar arasında imzalanan Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı için, "Söz konusu anlaşma ile elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler geliştirmeyi ve karşılıklı deneyim paylaşımını hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuveyt Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yanı sıra Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem'in de katıldığı toplantının ülkeler arasındaki ilişkileri ileri taşıyacağını belirtti. Bakan Bayraktar varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada, "Ziyaretlerin ilk durağı olan Kuveyt'te Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri es-Sabah ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelere katıldık. Görüşme sonrası liderlerin huzurunda Türkiye ve Kuveyt Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Söz konusu anlaşma ile elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler geliştirmeyi ve karşılıklı deneyim paylaşımını hedefliyoruz. Enerji alanındaki ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilecek"

İki ülke arasında enerji alanında bir çerçeve oluşturacak anlaşma ile eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilecek. Elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler dahil olmak üzere geliştirme çalışmaları yürütülecek. Bu alanlardaki projeler kapsamında taraflar arasında iş birliği, bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımında bulunulması bekleniyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
